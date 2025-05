¿Por qué la franquicia de 'Misión Imposible' nunca fue al espacio exterior? La razón tiene sentido

La realidad es que se han visto un montón de escenarios diferentes a lo largo de la franquicia de Misión Imposible. Sin embargo, una buena parte de los espectadores se pregunta por qué no se ha visto a Ethan Hunt en el espacio exterior. Tom Cruise ha hecho prácticamente de todo en su papel como espía, así que no sería muy retorcido verlo atravesar la atmósfera. Sin embargo, que no se haya visto esto tiene una explicación sólida.

Según ha confirmado Christopher McQuarrie, la respuesta a este interrogante tan común es un rotundo no. La principal razón se debe, como muchos de los mejores momentos de la serie, a los límites que supone la gravedad. Y es que el director descartó cualquier esperanza de ver una aventura de Ethan Hunt en gravedad cero.

La importancia de la gravedad

Cuando se le preguntó qué tan cerca estuvo Misión Imposible de dirigirse al espacio exterior, esto fue lo que Christopher McQuarrie tuvo que decir:

"No. Me lo preguntan constantemente. Lo realmente complicado de rodar en el espacio exterior es que Misión Imposible depende completamente de la gravedad. Si piensas en cada acrobacia memorable de la franquicia, la gravedad siempre es un factor fundamental. Así que rodar en gravedad cero sería replantear por completo cómo hacer este tipo de películas".

Hasta ahora, esta épica franquicia que redefinió la acción consiguió construir su reputación a través de una serie de acrobacias prácticas que se sienten particularmente realistas. Tom Cruise se ha convertido en sinónimo de riesgo, y en estas escenas tan complejas de realizar, la gravedad se comporta como una coprotagonista más de estas películas. Esto es cierto incluso si este elemento tan importante no aparece en los créditos finales.

Después de todo, el aspecto más aterrador de las alturas es el miedo a caer al suelo. En caso de que se omitaese riesgo, la tensión de la mayor parte de las escenas de acción se perdería. Pero si deseabas ver a Tom Cruise en el espacio, puede que no esté todo perdido. Ya se rumoraba desde hace tiempo que el actor estaba involucrado en una película espacial que estaría dirigida por Doug Liman, pero es poco probable que sea comparable a lo que ofrece Misión Imposible.