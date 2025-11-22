Una rareza hipnótica de ciencia ficción que mezcla sectas, bucles y tensión psicológica como pocas

Las historias de misterio siempre han sido una de las más atractivas del cine, pero cuando estas se terminan de aderezar con un toque sobrenatural han encontrado ido un paso más allá, ganándose un lugar especial entre los espectadores que buscan algo más que simples sustos. Y, aunque han existido grandes propuestas dentro de este género, pocas han conseguido generar la misma mezcla de inquietud y fascinación que esta película.

A diferencia del terror convencional, aquí lo que domina es la sensación de extrañeza, la idea de que algo imposible está ocurriendo, aunque nadie sepa señalar exactamente qué. Es un tipo de narrativa que se cocina a fuego lento, que no se apoya en sobresaltos, sino en el desasosiego constante, en sembrar la duda y en crear el caldo de cultivo perfecto para que la amenaza sea constante.

El infinito, un misterio cósmico con atmósfera hipnótica

La historia de El infinito sigue a dos hermanos que regresan a un extraño campamento del que huyeron años atrás, buscando respuestas sobre su pasado y sobre la comunidad que allí habita. Lo que comienza como un intento de reconciliación con sus recuerdos se convierte en una experiencia cada vez más perturbadora, donde el tiempo, la percepción y la realidad parecen romperse en pedazos.

Lo más fascinante de esta cinta es su capacidad para construir un universo inmenso con muy pocos elementos. Cada gesto, cada conversación y cada símbolo dentro del campamento insinúan un orden oculto, algo mucho más grande y antiguo, creando una sensación de desasosiego en los personajes que se sostiene en la idea de que se están enfrentando a algo que no pueden comprender.

Sin grandes efectos ni artificios, la película crea una sensación de grandeza cósmica muy rara de encontrar en el cine independiente. No se trata solo un misterio que resolver, también es una historia sobre aceptar lo incomprensible o luchar contra él. Y esa mezcla entre lo humano y lo imposible es lo que convierte a El infinito en una experiencia tan singular.

Disponible en Prime Video con la suscripción, es una de esas películas que se te quedan en la cabeza durante días. Una joya del misterio cósmico que merece mucha más conversación de la que tiene.