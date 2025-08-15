Una residencia francesa organiza un torneo de Street Fighter 6 entre los mayores y jóvenes

Aunque suene a tópico, la realidad es que no hay edad máxima para los videojuegos, y en Francia se han encargado recientemente de demostrarlo. Una conocida compañía de residencias para mayores ha organizado un campeonato de Street Fighter 6 que rompe todos los estereotipos.

La iniciativa, bautizada como Domitys Cup, parte de la idea de unir a jugadores jóvenes con los residentes de la tercera edad. Estos libran combates individuales y también en parejas en un torneo de inscripción abierta, para que cualquiera pueda competir junto a sus padres o abuelos.

Los equipos están formados por un jugador de entre 18 y 30 años y otro de más de 60, creando así un escenario único en el que experiencia y juventud se combinan.

Los ganadores de este torneo lograrán el pase a la final que se celebrará en Evo France

El campeonato cuenta con varias rondas clasificatorias que se disputarán durante septiembre de 2025 en formato de eliminación directa al mejor de tres. Los vencedores de cada fase lograrán un pase para la gran final nacional, que se celebrará el 10 de octubre durante el prestigioso Evo France.

El equipo ganador no solo se llevará el título, sino también un viaje con todos los gastos pagados para competir en este evento. La expectación que se ha generado es tal que en redes sociales se multiplican los vídeos de abuelos y nietos entrenando juntos, perfeccionando combos y compartiendo risas.

La Domitys Cup se suma así a una tendencia que ya ha llamado la atención en otros países, como el torneo de Tekken 8 celebrado en una residencia japonesa.