Arrestan en Reino Unido a un cosplayer de Resident Evil tras ser confundido con un criminal por su traje

El cosplay ha crecido de manera exponencial en los últimos años, pasando de ser una afición de nicho a convertirse en un fenómeno cultural más que habitual en convenciones y ferias de videojuegos. Con cada vez más personas recreando a sus personajes favoritos con un nivel de detalle sorprendente, lo que era difícil prever es que esta práctica podía derivar en situaciones problemáticas cuando los disfraces son demasiado realistas.

Esto mismo ha sucedido en Londres, donde un joven de 16 años que iba disfrazado como Hunk, uno de los personajes más misteriosos de la saga Resident Evil, fue detenido por la policía después de que varias personas lo confundieran con un criminal armado. El cosplayer llevaba una réplica de arma con la punta naranja, señal típica de que es un objeto de utilería, pero aun así, la reacción de los testigos fue de alarma.

La confusión que terminó con una detención en Londres

La policía respondió rápidamente a las llamadas de emergencia que alertaban de un hombre armado avanzando hacia una zona concurrida en Fulham Broadway. Cuando los agentes llegaron, redujeron al joven y lo pusieron bajo custodia. Según la declaración oficial: “Un chico de 16 años permanece bajo custodia policial tras ser arrestado bajo sospecha de posesión de un arma de imitación. La detención se produjo el sábado 30 de agosto a las 14:41 horas, después de que los agentes recibieran información sobre un menor que exhibía un arma y caminaba hacia un área concurrida. Nadie resultó herido en el incidente”.

El arma que portaba era una réplica del clásico subfusil MP5 que utiliza Hunk en los juegos, y aunque cumplía con los requisitos legales al incluir un distintivo naranja, a los ojos de los transeúntes parecía demasiado real.

La situación es todavía más complicada por culpa de la legislación que existe en Reino Unido al respecto. Es ilegal portar un arma de imitación en público sin una excusa razonable, como la participación en recreaciones históricas, producciones teatrales o rodajes. Además, la ley prohíbe que menores de 18 años posean réplicas que puedan confundirse con armas reales. Si la réplica es considerada “demasiado realista”, el caso podría ser todavía más problemático y el joven podría enfrentar cargos.