La segunda temporada de 'Ahsoka' se volvió mucho más emocionante en la franquicia de 'Star Wars'

Una nueva actualización relacionada con Ahsoka ha provocado que la próxima temporada resulte aún más emocionante. La información ha llegado por parte de Bryce Dallas Howard, uno de los mejores directores de televisión de Star Wars. Según parece, la segunda temporada de la serie terminó de rodarse esta semana. Lo más interesante es que Bryce Dallas Howard ha dirigido varios episodios.

Él ha sido el responsable de dirigir algunos episodios de varias de las mejores series de Star Wars. Algunas producciones importantes en las que ha trabajado han sido The Mandalorian y Skeleton Crew. Será emocionante ver cómo su visión global de la franquicia se manifiesta en esta próxima temporada de Ahsoka, pero también es fascinante la pista que dio sobre la trama de esta nueva aventura de Ahsoka.

Un romance inesperado en 'Star Wars'

Los comentarios de Bryce Dallas Howard sobre la segunda temporada de Ahsoka incluyeron que era "hermosa, emocionante, aventurera y romántica". Es ese último adjetivo el que consiguió llamar especialmente la atención. La idea de que lo nuevo de Ahsoka tenga un componente romántico es sorprendente, ya que la primera no tuvo muchas oportunidades de serlo.

De hecho, suponiendo que no existan importantes presentaciones de personajes en la nueva temporada, existen muy pocas opciones para que algo así pueda darse. Sin embargo, una teoría romántica popular de Ahsoka fue la que involucraba a Sabine Wren y Shin Hati. Aunque se presentaron como enemigos, esta pareja se popularizó rápidamente entre los seguidores de Star Wars.

En este sentido, una vez que el final mostró a Shin estando atrapada en Peridea, las teorías y los rumores no hicieron más que crecer. Esto también significaría la primera relación importante en Star Wars en mucho tiempo, sobre todo en lo relativo a los proyectos de acción real. La relación más reciente en pantalla fue la de Kylo Ren, Ben Solo y Rey, aunque Star Wars ha intentado retractarse en varios momentos.

Sí, es cierto que se han producido otras relaciones, como la de Cassian Andor y Bix Caleen en Andor. Sin embargo, el romance rara vez se ha convertido en el centro de atención. De hecho, la última vez que se sintió algo así fue en la trilogía de precuelas. Por lo tanto, una relación entre Sabine Wren y Shin Hati en la nueva temporada de Ahsoka podría suponer un gran avance en Star Wars.