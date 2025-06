Baja de precio este móvil Xiaomi con chip Snapdragon 8 Elite, 512 GB de almacenamiento y apartado fotográfico firmado por Leica

Uno de los últimos móviles que ha lanzado Xiaomi vuelve a estar en oferta, estamos hablando del Xiaomi 15. Este móvil, que es una pasada a nivel de características, tiene un precio recomendado de 1.099,99 euros en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, pero en el momento de escribir estas líneas está disponible por 949,99 euros en la web de Xiaom, Amazon y MediaMarkt. No hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar, no todos los días tiene un 14 % de descuento.

Al ser un móvil que lleva poco tiempo a la venta no tiene muchas valoraciones en Amazon, pero las pocas que hay son mayormente positivas, de ahí que tenga una nota media de 4,3 estrellas sobre 5. Así que, si finalmente decides comprarlo, estamos seguros de que no te decepcionará. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las especificaciones técnicas del Xiaomi 15.

Hazte con el Xiaomi 15 por 949,99 euros

La pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas del Xiaomi 15 no solo ofrece una gran nitidez y colores vibrantes, también se ve muy bien bajo la luz directa del sol al tener un brillo máximo de 3.200 nits. A esto hay que añadir una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, por lo que moverse por el sistema operativo y las apps es una delicia por su fluidez. Lo mismo podemos decir a la hora de jugar.

Sin duda, uno de los puntos fuertes de este smartphone es el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un chip que ofrece un buen rendimiento en cualquier situación, ya sea con varias aplicaciones abiertas o jugando a los videojuegos más exigentes. Aquí Xiaomi ha ido a lo seguro y se ha decantado por un procesador que destaca por su potencia y eficiencia.

En el apartado fotográfico encontramos un sistema de triple cámara trasera que ha sido diseñado en colaboración con Leica, lo que es una garantía de calidad. Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Estas cámaras trabajan en conjunto para ofrecer una versatilidad sin igual. Y si sueles grabar vídeos podrás hacerlo en hasta 8K a 30 fotogramas por segundo.

Para finalizar, decir que el Xiaomi 15 incorpora una batería de 5.240 mAh que se complementa con una carga rápida de 90 vatios. Esto quiere decir que no tendrás que esperar mucho para que el porcentaje de carga pase del 0 al 100 %. También se puede cargar de forma inalámbrica (soporta hasta 50 vatios).

Ahora que se puede conseguir por 949,99 euros, este móvil pasar a ser una opción muy interesante dentro de la gama alta, ofreciendo un conjunto de características que justifican su precio. Es más, podríamos decir que este móvil no solo cumple con las expectativas, sino que las supera con creces.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.