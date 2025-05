Caída de 70 euros en el precio de este móvil POCO con HyperOS y desbloqueo facial por IA

Si no sabes qué móvil de gama baja comprar, tienes que echar un vistazo al POCO C75, que salió a la venta en octubre de 2024. Su precio de venta recomendado es de 169,99 euros para la configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero lo puedes encontrar por 99,99 en Amazon y también en la web de Xiaomi, solo por tiempo limitado. Por lo tanto, es un buen momento para comprar este smartphone que tiene reseñas mayormente positivas y una nota media de 4,2 estrellas sobre 5.

Aunque hay otros móviles que cuestan más o menos lo mismo, no todos están a la altura del POCO C75. Así que, si quieres cambiar de smartphone e ir a lo seguro, te recomendamos que no dejes pasar esta oportunidad, no todos los días tiene un descuentazo del 41 %. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 70 euros menos del PVPR y pocas veces ha estado tan barato.

Hazte con el POCO C75 por tan solo 99,99 euros

Lo primero que llama la atención de este móvil es la pantalla de 6,88 pulgadas que destaca por ser muy inmersiva. Más allá del tamaño, la fluidez está garantizada gracias a una tasa de refresco de hasta 120 Hz, que mejora notablemente la experiencia al movernos por el sistema operativo y las aplicaciones, ofreciendo una sensación de respuesta mucho más ágil en comparación con los tradicionales 60 Hz de otros móviles. Por cierto, si bien la resolución es HD+ (1.640 por 720 píxeles), para un uso cotidiano y multimedia básico, la calidad de imagen es más que correcta.

En cuanto a rendimiento, te sorprenderá por lo bien mueve cualquier aplicación, y aquí tiene mucho que ver el chip MediaTek Helio G81 Ultra. Volviendo al tema de almacenamiento, decir que es ampliable mediante tarjeta microSD. Por lo tanto, si en algún momento te quedas sin espacio para tus fotos y vídeos, podrás ampliarlo fácilmente.

En el apartado fotográfico, podríamos decir que cumple, sin más. Hay que tener en cuenta que es un móvil de gama baja. Dicho esto, en la parte trasera hay una cámara principal de 50 megapíxeles con inteligencia artificial que ofrece buenos resultados, siempre que hagas las fotos en condiciones de luz favorables. La cámara frontal, por su parte, es de 13 megapíxeles y permite grabar vídeo en 1080p a 30 fotogramas por segundo.

Es hora de hablar de la autonomía. En su interior hay una batería de 5.160 mAh que, combinada con la eficiencia de su procesador y la resolución de la pantalla, permite llegar al final del día sin usar el cargador. Además, soporta carga rápida de 18 vatios. Otros características que merece pena mencionar son el chip NFC para pagos móviles, el sensor de huellas dactilares que hay en el lateral y la presencia de un conector para de auriculares de 3,5 milímetros, algo que está cada vez menos presente.

Si tenemos en cuenta sus características y, sobre todo, el precio de 99,99 euros al que se puede adquirir actualmente, no hace falta decir que el POCO C75 es un móvil muy recomendable. Si tu smartphone empieza a fallar y buscas un smartphone que sea bueno, bonito y barato, aquí tienes uno que es una apuesta segura.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.