Chollo del día: Nintendo Switch OLED está 114 euros más barata y con envío gratis

El 5 de junio llegará las tiendas Nintendo Switch 2 a un precio de 469,99 euros (sin juego), pero si se escapa de tu presupuesto te recomendamos comprar Nintendo Switch OLED, que está a precio de derribo en AliExpress. Esta última tiene un catálogo donde hay juegos de mucha calidad. Además, estamos hablando del modelo híbrido, lo que significa que además de jugar en modo portátil también se puede conectar al televisor a modo de consola de sobremesa.

Nintendo Switch OLED tiene un precio recomendado de 349,99 euros en My Nintendo Store (blanco y azul neón/rojo neón), mientras que en AliExpress cuesta 235,74 euros. No hace falta decir que es un chollo que no puedes dejar pasar. En cuanto al vendedor, es de confianza. De hecho, tiene reseñas muy positivas y ha vendido más de 10.000 unidades. El envío se hace desde España y es gratis.

Llévate Nintendo Switch OLED al mejor precio en AliExpress

Esta consola ofrece ciertas mejoras respecto al primer modelo de Nintendo Switch. Para empezar, su pantalla de 7 pulgadas se mucho mejor al ser OLED, de ahí que los colores sean más vibrantes. En el apartado sonoro el sonido es más envolvente, pero tampoco esperes un cambio radical. Luego está el tema del almacenamiento, que ha sido aumentado a 64 GB. Y, la base que se conecta al televisor, ahora incorpora un puerto Ethernet para una conexión a Internet más rápida y estable. A nivel de autonomía, lleva una batería que ofrece entre 4,5 a 9 horas de juego con una carga completa.

Al estar hablando de una consola lo más importante son los juegos, y aquí Nintendo Switch tiene para dar y tomar. No solo encontrarás juegazos de Nintendo como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Donkey Kong Country Returns HD o Splatoon 3, sino también Hogwarts Legacy, DOOM Eternal y The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, entre otros muchos. Por cierto, si finalmente compras la consola y prefieres los juegos en formato digital, es muy importante, por no decir imprescindible, ampliar la memoria de almacenamiento mediante una tarjeta microSD.

Si estabas esperando alguna oferta interesante para comprar esta consola de Nintendo, ha llegado el momento. Aprovecha que está 114,25 euros más barata y hazte con la tuya antes de que se agote. Ya sea para ti o para regalar, Nintendo Switch OLED es un acierto.

