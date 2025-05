Copias de seguridad con un solo clic y cifrado de datos avanzado en este disco duro Seagate que es compatible con una amplia variedad de dispositivos

Hemos llegado a un punto donde los vídeos ocupan mucho espacio, al igual que los videojuegos, de ahí que sea muy importante, por no decir imprescindible, tener mucho espacio de almacenamiento. Pues bien, aquí entra en juego el Seagate One Touch de 2 TB, un disco duro externo que destaca por ser muy fiable y seguro. Resulta que está rebajado 52 euros, así que es un buen momento para comprarlo. A modo de adelanto diremos que tiene más de 269.400 valoraciones en Amazon y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5.

Si bien esta disco duro tiene un precio recomendado de 124,99 euros en la web de Seagate (2 TB), durante la Tech Week de Amazon está disponible por tan solo 72,99 euros. Aunque no es el mínimo histórico, sigue estando más barato que en otras muchas tiendas, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar. De hecho, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 75 euros.

Hazte con el Seagate One Touch de 2 TB en Amazon por 72,99 euros

El Seagate One Touch de 2 TB se conecta fácilmente a través de un cable USB tipo A incluido y es compatible con Windows, macOS y otros sistemas operativos. Si tu portátil solo tiene puertos USB tipo C tendrás que comprar un adaptador por separado. Sobre esto último, decir que es muy barato. Por otro lado, y pasando a las copias de seguridad, se pueden hacer con un solo clic, por lo que es ideal para aquellos momentos en los que necesitas guardar algo de forma rápida. Ahora bien, también soporta copias de seguridad automáticas que puedes programar con las frecuencia que prefieras: diaria, semanal o mensual, asegurando que tus datos estén siempre protegidos sin que tengas que recordarlo constantemente.

Para ayudarte a organizar tus fotos, incluye una suscripción gratuita a Mylio Photos, una herramienta muy útil para gestionar tu álbum de fotos digital. A esto hay que sumar una prueba gratuita del plan Dropbox Backup. Como puedes ver, Seagate ha pensado en todo. Por último, decir que este disco duro externo tiene cifrado de datos avanzado con protección mediante contraseña y cifrado por hardware AES de 256 bits.

En resumen, el Seagate One Touch de 2 TB destaca por su fiabilidad, seguridad y facilidad de uso a la hora de hacer copias de seguridad. Si a esto le sumamos que ahora está disponible por 72,99 euros en Amazon, frente a su precio habitual de 124,99 euros, sin duda es un auténtico chollazo. Así que, no lo dudes más y este disco duro externo antes de que se agote no finalice la oferta, estamos seguros de que no te decepcionará.

