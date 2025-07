Este iPhone con pantalla OLED de 6,7 pulgadas y chip A18 está rebajado 151 euros

Tenemos que hablar del iPhone 16 Plus, un móvil que, si bien no es un superventas, tiene una serie de características que lo convierten en una opción muy interesante. Resulta que Amazon ha vuelto a tirar su precio y no ha esperado al Prime Day 2025, así que es un buen momento para comprarlo. A modo de adelanto diremos que este terminal tiene reseñas mayormente positivas y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5.

Si echas un vistazo en la web de Apple verás que el iPhone 16 Plus de 128 GB cuesta 1.109 euros, pero lo puedes encontrar por 954,70 euros en Amazon (color blanco) o por 959 euros en MediaMarkt. No ess el precio mínimo histórico, pero casi, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar si prefieres los móviles que tienen una gran pantalla y te gustaría probar iOS. Por cierto, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Ahorra 151,60 euros comprando el iPhone 16 Plus de 128 GB en Amazon

Por el tamaño de su pantalla, estamos hablando de un panel Super Retina XDR (OLED) de 6,7 pulgadas, este smartphone es ideal para ver vídeos, navegación web y videojuegos. Dicho panel tiene una resolución de 2.796 por 1.290 píxeles, lo que garantiza una gran nitidez. En cuanto a su visibilidad en exteriores, se ve muy bien incluso bajo la luz del sol, gracias al pico de brillo de 2.000 nits.

A nivel interno encontramos el chip A18, que te sorprenderá por su buen rendimiento en cualquier aplicación y videojuego. Además, es muy eficiente energéticamente. Para instalar apps, así como guardar fotos, vídeos y otros archivos, cuenta con 128 GB de almacenamiento no ampliables. Por lo tanto, es muy recomendable usar iCloud u otro servicio de almacenamiento en la nube para ir liberando espacio. Otra opción sería hacer una copia de seguridad en tu ordenador.

Apple siempre cuida el apartado fotográfico, y aquí el iPhone 16 Plus está a la altura de lo esperado. Tiene un sistema avanzado de cámara dual en su parte trasera, con una cámara Fusión de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 12 megapíxeles con HDR. Por otro lado, a la hora de grabar vídeo soporta hasta 4K a 60 fotogramas por segundo.

Por último, decir que es compatible con Apple Intelligence, además de ser resistente a las salpicaduras, el agua y el polvo, con calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos).

No esperes al Prime Day 2025 para hacerte con el iPhone 16 Plus, es posible que en este evento no tenga un descuento tan atractivo, y de tenerlo posiblemente no haya mucha diferencia. Aprovecha que está disponible en Amazon por 954,40 euros y no lo dejes escapar.

