Este móvil de 6,74 pulgadas con 4 años de actualizaciones del sistema operativo vuelve a tener un precio imbatible

Hay tantos móviles Android de gama media que decantarse por uno u otro no siempre es fácil. Ahora bien, siempre suele haber varios dispositivos que destacan sobre el esto y hoy veremos uno. Si quieres cambiar de smartphone y te has puesto de limite no gastar más de 400 euros, puede que te interese el OnePlus Nord 4. Dicho smartphone tiene un 28 % de descuento por tiempo limitado y un precio muy atractivo.

Este móvil tiene un precio de venta recomendado de 499 euros en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero lo puedes encontrar en Amazon por 359 euros. Cabe mencionar que pocas veces ha estado tan barato, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar. Si prefieres un smartphone con más capacidad de almacenamiento, siempre puedes comprar el modelo de 512 GB, que también está en oferta y cuesta 399 euros (antes 599 euros).

Ahorra 140 euros comprando el OnePlus Nord 4 en Amazon

Por 359 euros te llevas un móvil que te sorprenderá para bien. Tiene una pantalla AMOLED de 6,74 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, y esto se traduce en una gran fluidez. Si a esto le sumamos la resolución de 2.772 por 1.240 píxeles y los colores vibrantes, sin duda esta pantalla es perfecta para consumir contenido multimedia y videojuegos. Aquí OnePlus ha hecho un buen trabajo.

A nivel de rendimiento, y para ir a lo seguro, OnePlus se ha decantado por el procesador Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, que ha demostrado ser muy potente y eficiente energéticamente. Esto quiere decir que puede mover sin ningún problema juegos como Diablo Immortal y Genshin Impact, entre muchos otros. En el apartado fotográfico encontramos una cámara principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Las fotos tienen un buen nivel de detalle y aquí tiene mucho que ver la IA, que se encarga de optimizar la calidad de imagen.

Por último, pero no menos importante, hablaremos de la autonomía. Este móvil lleva una batería de 5.500 mAh que permite usar el móvil todo el día sin tener que echar mano del cargador. Y, a la hora de ponerlo a cargar, admite carga rápida de 100 vatios. Según OnePlus, 28 minutos son suficientes para cargar la batería al 100 %.

Encontrar otro móvil por unos 359 euros que esté a la altura del OnePlus Nord 4 no es fácil, por eso te recomendamos que lo añadas a la cesta antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás. Pocos smartphones ofrecen tanto por tan poco.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.