Este móvil Motorola con Android 15 está muy bien valorado y puede ser tuyo por menos de 80 euros

Aunque Motorola no tiene tanto peso como antaño en el segmento de los smartphones, sigue siendo una marca que merece la pena considerar a la hora de comprar un móvil. Sobre esto último, decir que actualmente puedes conseguir el motorola moto g05 a precio de derribo. Se trata de un dispositivo modesto a nivel de RAM, almacenamiento y procesador. Ahora bien, es una opción muy interesante si estás buscando un terminal para tu día a día que ofrezca un buen rendimiento por poco dinero.

El motorola moto g05 tiene un precio de venta recomendado de 119 euros en su versión de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, pero está disponible en la web de Motorola por 99 euros. Cabe mencionar que es un a oferta por tiempo limitado. También puedes encontrarlo por 79 euros en Amazon, mientras que en PcComponentes cuesta 89 euros. Es un precio muy competitivo para un móvil que está muy bien valorado por parte de los usuarios. Es más, tiene una nota media de 4,1 estrellas sobre 5.

Ahorra 40 euros comprando el motorola moto g05 en Amazon

Por menos de 80 euros puedes tener un móvil con una pantalla IPS HD+ (1.604 por 720 píxeles) de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 90 euros, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento ampliables mediante una tarjeta microSD, un procesador MediaTek Helio G81 Extreme y una batería de 5.200 mAh. En términos de potencia mueve el sistema operativo y las aplicaciones de forma rápida y fluida. Por lo tanto, ya sea para usar WhatsApp y Telegram, ver vídeos o navegar por Internet, este smartphone da la talla en todo momento.

Al ser un móvil de gama baja Motorola ha tenido que recortar en el apartado fotográfico. Ahora bien, aquí podríamos decir que tampoco decepciona, siempre y cuando hagas las fotos en condiciones de luz favorables. Su cámara principal de 50 megapíxeles ofrece un nivel de detalle más que correcto, mientras que la cámara delantera de 8 megapíxeles es suficiente para videollamadas y selfies. En cuanto a la grabación de vídeo, admite hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo.

Muchos smartphones de gama baja no vienen con la última versión del sistema operativo de Google, pero este no es el caso. El motorola moto g05 lleva Android 15, por lo que podrás disfrutar de las últimas novedades y mejoras. Lo que no sabemos es si recibirá Android 16. Motorola no ha dicho nada al respecto.

Aprovecha esta oferta de Amazon y llévate el motorola moto g05 por 79 euros antes de que se agote o finalice la oferta, no te decepcionará. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo, hay que tener en cuenta que no todos los días tiene un 39 % de descuento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.