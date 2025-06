El mando DualSense Edge vuelve a estar en oferta y tiene un precio muy tentador

Ahora puedes hacerte con el mejor mando para PS5 por algo menos del precio de venta recomendado al tener un 21 % de descuento en Amazon. Estamos hablando de una oferta que puede finalizar en cualquier momento, por lo que si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Si bien este mando tiene un precio recomendado de 239,99 euros, en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir por 190 euros en Amazon (208,99 euros en PcComponentes). No es el mínimo histórico, pero sigue siendo una oferta irresistible que no puedes dejar escapar, no todos los días está rebajado 49,99 euros. En cuando a características, podríamos decir que es el equivalente al mando inalámbrico Xbox Elite Series 2.

Ahorra 49,99 euros comprando el mando DualSense Edge en Amazon

El DualSense Edge mantiene la esencia del DualSense original, de ahí que tenga retroalimentación háptica y gatillos adaptativos. No obstante, PlayStation ha incorporado una serie de características diseñadas para ofrecer un mejor control. Una de estas mejoras es la posibilidad de personalizar la disposición de los botones y guardar varios perfiles. Además, los sticks analógicos son reemplazables al igual que las tapas de los mismos.

En la parte trasera del mando hay un par de botones adicionales que son programables. Esto quiere decir que puedes asignarles cualquier función. A su vez, los gatillos adaptativos también son personalizables, permitiendo ajustar la sensibilidad. En cuando al contenido de la caja, incluye el mando, un cable trenzado USB, x2 tapas estándar de stick, x2 tapas domo alta de stick, x2 domo baja de stick, x2 botones posteriores de media bóveda, x2 botones posteriores de tipo palanca, x1 carcasa del conector y x1 estuche de transporte.

En definitiva, si eres un jugador exigente, este mando es un acierto. Además, si tenemos en cuenta todo lo que ofrece y que ahora está disponible por 190 euros, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás.

