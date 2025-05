Por menos de 40 euros puedes hacerte con este mando inalámbrico para PC y Android con gatillos de efecto Hall

Si juegas en PC y estás buscando un mando similar al de Xbox a nivel de características y que sea más barato, puede que te interese el MSI FORCE GC300 WIRELESS, sobre todo ahora que tiene un gran descuento y nunca antes había estado tan barato. Por lo tanto es un buen momento para comprarlo, pocos mandos ofrecen tanto por tan poco. Razón de más para que le eches un vistazo.

Ahora puedes comprar el MSI FORCE GC300 WIRELESS por tan solo 39,99 euros en Amazon y PcComponentes. Si tenemos en cuenta que en la tienda online de MSI cuesta 59,99 euros cuando no está en oferta, te ahorras 20 euros. No hace falta decir que es un precio muy atractivo para un mando que no solo funciona en PC, sino también dispositivos Android. Sí, has leído bien. Si tienes un móvil o tableta con el sistema operativo de Google podrás usar este mando sin ningún problema, incluso si lo haces en la nube a través de GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming.

Compra el MSI FORCE GC300 WIRELESS por tan solo 39,99 euros

Este mando pesa 230 gramos MSI

MSI ha diseñado este mando pensado en la comodidad, de ahí que tenga unas palancas que ofrecen un movimiento muy suave, mientras que los gatillos con efecto Hall ofrecen una gran precisión. En cuanto a los botones de acción, tienen una vida útil de hasta 2 millones de pulsaciones, Y, hablando de botones, hay dos programables en la parte posterior. A nivel de agarre, el MSI FORCE GC300 WIRELESS tiene una textura antideslizante para mejorar la sujeción.

Pasamos a la conectividad, y aquí lo podemos conectar por cable USB, vía Bluetooth o a través de la conexión inalámbrica 2,4 GHz (incluye el receptor). A esto hay que sumar un conector jack de 3,5 milímetros para los auriculares. Por otro lado, cabe mencionar que integra una batería de 600 mAh que ofrece una autonomía de hasta 20 horas, así que no hay que ponerlo a cargar constantemente.

Para sacar el máximo potencial a este mando es imprescindible instalar el software MSI Center. Desde dicho software tenemos acceso a todo lo relacionado con la personalización. Este programa es gratuito y está disponible en la web de MSI.

Como puedes ver, el MSI FORCE GC300 WIRELESS es un mando que poco o nada tiene que envidar a otros que son más caros. Así que, si juegas en PC y estás buscando un mando de calidad a buen precio, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote, no arrepentirás.

