Si tienes un presupuesto muy limitado y buscas un portátil gaming a precio reducido, este Lenovo con 24 GB de RAM es un acierto

Uno de los portátiles gaming más asequibles de Lenovo vuelve a tener un precio imbatible, y no es otro que el Lenovo LOQ Gen 9. Este equipo, que tiene reseñas mayormente positivas en Amazon y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5, es una apuesta segura si estás buscando un portátil para jugar que sea bueno y barato. Eso sí, no esperes que mueva los juegos más exigentes en calidad alta/ultra. No obstante, los mueve sin ningún problema bajando la calidad gráfica y usando tecnologías de escalado como DLSS y FSR.

Si te preguntas cuánto cuesta este portátil, decir que tiene un precio recomendado de 899 euros. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por tan solo 649 euros. Cabe mencionar que pocas veces ha estado tan barato, de ahí que sea una oferta que no puedes dejar pasar. Por cierto, aunque es un equipo gaming, también lo puedes usar para tareas exigentes que requieren una tarjeta gráfica dedicada.

Hazte con el Lenovo LOQ Gen 9 al mejor precio en Amazon

Este portátil gaming tiene un diseño elegante y moderno Lenovo

Por menos de 650 euros te llevas un portátil que cuenta con un panel Full HD de 15,6 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz, 24 GB de RAM, 512 GB de SSD, un procesador AMD Ryzen 5 7235HS y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6 GB. Como puedes ver, a nivel de hardware es un portátil muy equilibrado. En términos de rendimiento permite jugar en 1080p a títulos como Indiana Jones y el Gran Círculo, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, DOOM: The Dark Ages, entre muchos otros. A la hora de trabajar, ofrece un buen rendimiento en edición de vídeo, siempre que no lo hagas a nivel profesional. También lo puedes usar para ejecutar modelos de IA de forma local. Para esto último solo tienes que instalar LM Studio.

La conectividad siempre es un aspecto muy importante, y aquí el Lenovo LOQ Gen 9 sorprende por ser un portátil muy completo. Este equipo tiene un puerto USB tipo C, una toma combinada para auriculares y micrófono, tres USB tipo A, un HDMI 2.1, un puerto Ethernet, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Por otro lado, y pasando el sistema operativo, no viene incluido. Esto quiere decir que, sin finalmente decides comprar este portátil tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. Si no sabes cómo se hace, no te preocupes. es fácil y rápido.

Llegados a este punto, no hace falta decir que el Lenovo LOQ Gen 9 es un equipo que merece la pena comprar si tenemos en cuenta todo lo que ofrece por 649 euros. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes que de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás.

