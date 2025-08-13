Sony puede estar anticipando el fin de las consolas: PS7 podría no ser una realidad como la conocemos

PS5 se está consolidando como una consola rentable para Sony, tras la confirmación de sus más de 80 millones de unidades vendidas en todo el mundo. No obstante, ya se empieza a pensar en lo que ocurrirá con PS6 cuando llegue al mercado en una fecha aún por determinar. Aunque las últimas declaraciones de Sony hacen temer que podría ser la última consola tradicional que llegue al mercado.

PS7 podría estar en peligro

Sony continúa avanzando hacia el lanzamiento de PS6, con indicios de que podría ser anunciada en 2026 y llegar al mercado en 2027 u 2028 (comercialmente probablemente un año más tarde). Según Sadahiko Hayakawa, vicepresidente senior de Sony,. No obstante, las filtraciones indican que el desarrollo de la PS6 ya está bastante avanzado, lo que sugiere que el viraje hacia servicios no debería retrasar o cancelar su lanzamiento.

Sony ha confirmado públicamente que PS6 está en desarrollo, y su prioridad viene destacada en presentaciones recientes como la del 13 de junio de 2025. Aunque no se ha anunciado una fecha concreta, documentos derivados del caso con la FTC en torno a la adquisición de Activision Blizzard sugieren que Sony espera lanzar la nueva consola alrededor de 2028. Además, el ejecutivo Sadahiko Hayakawa ha señalado que si el modelo de negocio basado más en software y servicios digitales resulta exitoso, podría no haber una PlayStation 7.

De este modo, se abre una vía con la que nadie contaba: la posibilidad de que las consolas tradicionales acabe con la próxima generación. Habrá que ver el modo en el que Sony encara esta nueva etapa, pero la posibilidad de que una PS7 al uso no exista parece estar sobre la mesa, algo que daría un vuelco al sector del videojuego tal y como se conoce hoy en día.