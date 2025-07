Ni 'Super Mario Bros.' ni 'Sonic': para mí, esta es la mejor película vinculada con un videojuego

Las adaptaciones de videojuegos al cine han sido tradicionalmente terreno pantanoso. A pesar del éxito reciente de algunos títulos, muchas de estas películas se han quedado a medio camino entre la nostalgia mal entendida y un espectáculo vacío, siempre con la premisa de que por su nombre ya iban a recaudar bastante dinero en taquilla.

Por eso, cuando se anunció una nueva producción live-action centrada en uno de los universos más grandes de la industria del videojuego, muchos tuvieron miedo de no fuese más que un producto de marketing. Sin embargo, esta película no solo logra funcionar, sino que sorprende con una historia que combina comedia, cine de detectives y un mundo visualmente fascinante.

Pokémon: Detective Pikachu, un inesperado acierto dentro del cine de videojuegos

Pokémon: Detective Pikachu parte de una premisa tan extraña como ingeniosa: un joven busca a su padre desaparecido con la ayuda de un Pikachu que habla y que, además, es detective. Este punto de partida podría haber sido un desastre, pero el resultado es una película con personalidad propia, que no busca repetir una historia ya contada en ningún juego y que construye un universo que se sostiene más allá del guiño al fan.

Aunque la historia se apoya principalmente en la relación entre los dos protagonistas, tiene alma de novela negra con Pikachu completamente entregado al papel de detective. Toda la trama está envuelta en una ciudad muy orgánica donde humanos y Pokémon conviven, por eso era vital que el diseño de los personajes fuese impecable y que las referencias estuviesen bien dosificadas, tal como acabó siendo.

A pesar de su tono ligeramente absurdo, la película funciona a la perfección no solo para quienes crecieron con la franquicia, sino que también se disfruta como una comedia ligera con un punto de misterio y una ambientación que sorprende. El resultado es una producción que se aleja de los clichés de las adaptaciones y que logra ser divertida, fresca y, sobre todo, muy entretenida.

Pokémon: Detective Pikachu está disponible en Netflix y otras plataformas. Si aún no la has visto, dale una oportunidad, porque es una película que no solo rinde homenaje a la industria del videojuego, sino que consigue superar a muchas de sus compañeras de género.