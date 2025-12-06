Tan buena como 'Blade Runner': esta olvidada obra maestra de ciencia ficción es impresionante

Pese a que puede no tener la filmografía más regular, es innegable la importancia que ha tenido Ridley Scott en el género de ciencia ficción. Blade Runner se consagró como la producción más influyente de su obra, dando vida a ese escenario futurista decadente dominado por luces neón que fue clave en otras producciones que llegaron más tarde. Sin embargo, Blade Runner no es lo único que ha hecho Ridley Scott en el género.

Desde Alien a Blade Runner, las mejores películas de Ridley Scott han tenido un profundo impacto en la industria cinematográfica. En particular, la versión cinematográfica de la novela de Philip K. Dick es considerada una obra maestra y una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos.

'Raised by Wolves', la serie olvidada del creador de 'Blade Runner'

Pocas películas en la filmografía de Ridley Scott pueden competir contra ella. Aun así, existe un proyecto a menudo olvidado, en el que Ridley Scott trabajó, que merece más consideración. Esta producción fue Raised by Wolves y se estrenó en 2020. Precisamente, muchos espectadores la consideran en muchos sentidos tan buena como Blade Runner a pesar de no ser tan conocida.

Estrenada en HBO Max, Raised by Wolves fue una ambiciosa epopeya de ciencia ficción que tuvo a Ridley Scott como director en los primeros episodios. Más tarde, también desempeñó la función de productor ejecutivo durante las dos temporadas que tiene la serie. Los protagonistas son Padre y Madre, quienes tienen la tarea de criar niños humanos en otro planeta después de que la Tierra fuera destruida en una guerra.

Desde el principio, queda claro que la serie tenía evidentes aspiraciones tanto a nivel narrativo como en lo relativo a su producción, lo que la convierte en una opción realmente excelente. Si bien fue un éxito relativo de crítica que consiguió afianzarse sólidamente durante su segunda temporada, la serie no pudo evitar su cancelación. Así es como se unió a una larga lista de series de televisión que terminaron antes de demostrar su potencial.

El coste de producción no ayudaba, ya que Raised by Wolves fue, sin duda, una serie costosa para HBO Max. Es por eso que la serie necesitaba una audiencia sólida para justificar la realización de más temporadas. Dicho esto, Ridley Scott no es ajeno a que sus proyectos reciban una recepción tibia, tanto a nivel crítico como comercial. De hecho, Blade Runner fue un fracaso de taquilla que inicialmente no conectó con la crítica cuando se estrenó en 1982.

Por norma general, la época actual del streaming ha solido presentar este problema. Y es que la mayoría de las plataformas han cancelado prematuramente las series de televisión que no consiguieron un impacto de inmediato. Es poco probable que Raised by Wolves alcance el mismo éxito cultural que el que supuso Blade Runner, pero es una desconocida producción de ciencia ficción muy interesante que deberías tener en cuenta.