Esta joya de terror que tienes pendiente estaría conectada con la obra maestra definitiva de ciencia ficción: te cuento cómo

Aunque es cierto que Event Horizon no tiene una secuela oficial, sí que se sabe que existe en el mismo universo que la película de culto titulada Soldier, que fue protagonizada por Kurt Russell. En este sentido, las películas de Paul W.S. Anderson quizá no ganen premios ni el reconocimiento de la crítica, pero es un experto en crear suspense en lo que se entiende como el cine de serie B. El cineasta británico también alcanzó una enorme popularidad tras el éxito de Mortal Kombat en 1995.

Tras el fracaso de Alien: Resurrection, se le ofrecieron varios proyectos importantes, como los que conformaron la franquicia cinematográfica de X-Men. Sin embargo, prefirió crear algo realmente desagradable y para adultos, como demostró en la ambiciosa propuesta creativa de Event Horizon. Aun así, esta interesante película de ciencia ficción y terror acabó siendo un fracaso, recaudando solo 26 millones de dólares frente a un presupuesto de 60 millones.

El legado de 'Event Horizon' como clásico de culto

Sin embargo, las imágenes de pesadilla fueron una de las razones por las que es considerada un clásico de culto. Event Horizon también es famosa por su metraje eliminado, que se dice que era tan impactante que provocó que ejecutivos de Paramount se desmayaran durante una proyección de prueba. Aunque Paul W.S. Anderson produjo una especie de "secuela parcial" con Pandorum, es bastante improbable que alguna vez tenga una continuación oficial propiamente dicha.

Eso sí, sí que rindió homenaje a otra película de ciencia ficción con su siguiente película: Soldier. Protagonizada por Kurt Russell, el filme se centra en un guerrero futurista que es abandonado en un planeta desértico, donde otros colonos varados lo acogen. Entre los escombros se esconden algunos guiños a la icónica película de terror, como un fragmento de la nave en la que suceden los principales acontecimientos.

Nunca se explica cómo llegaron los restos de la nave a Arcadia 234, pero la verdad es que da igual. Es solo una referencia divertida para los espectadores más observadores, aunque sí que establece que Event Horizon y Soldier transcurren en el mismo universo. Lo que sí se sabe de Soldier es que se trata de una especie de spin-off que expande la franquicia de Blade Runner.

Aunque sea difícil de creer, ambas películas fueron escritas por David Webb Peoples y exploran temas como el futuro de la humanidad y el significado mismo de ser humano. Claro está, el elemento que las distingue es que Soldier tiene muchas más explosiones y acción. Según se afirma, Soldier: From Script to Screen, el guionista no escribió Soldier con la intención de vincularla con Blade Runner.

Esa idea surgió de Paul W.S. Anderson, quien declaró que Soldier era una "secuela paralela" de la obra maestra que Ridley Scott dirigió en 1982. Al final, Soldier acabó siendo otro fracaso para Paul W.S. Anderson. Recaudó tan solo 15 millones de dólares en todo el mundo, y según se dice, el actor se ofreció a devolver su abultado sueldo al estudio tras el fracaso. Además, la película fue un desastre tanto de crítica como de taquilla, lo que perjudicó la carrera del director durante algunos años.