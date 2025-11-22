La joya de ciencia ficción que no deberías dejar escapar es una sorpresa muy divertida en streaming

Puede que no sea muy conocida, pero Resident Alien es una de las series de ciencia ficción que más diversión te va a dar. La historia sigue a Harry, un extraterrestre que llega a la Tierra con una misión secreta. Tras un accidente, se ve obligado a asumir la identidad de un médico en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde debe interactuar con los habitantes mientras intenta cumplir su plan original.

Como podrás imaginarte, esta premisa tan interesante permite explorar situaciones cómicas mientras el protagonista trata de pasar desapercibido entre nuestras costumbres más extrañas. Un aspecto a destacar es que Resident Alien es capaz de mezclar lo mejor de varios géneros distintos. Esa es una de sus principales virtudes, ya que la hacen diferenciarse de otras producciones que no resultan tan originales.

Harry, el extraterrestre que se hace pasar por médico

Por un lado, presenta la típica narrativa de ciencia ficción, con un protagonista alienígena y su desconocida procedencia. También introduce elementos de comedia y sátira a través de las relaciones entre Harry y los propios habitantes que viven en Patience. Es por eso que la serie sabe aprovechar muy bien el choque entre lo extraordinario y lo cotidiano para relatar momentos humorísticos de lo más absurdos.

Uno de los puntos fuertes de Resident Alien es el correcto tratamiento que hace de los personajes. Interpretado por Alan Tudyk, Harry combina ciertos momentos de cinismo con una evolución progresiva que le lleva a la comprensión de la humanidad. Los personajes secundarios, como los vecinos y amigos del pueblo, también aportan cierta diversidad, mostrando diferentes reacciones ante la llegada de lo desconocido.

Aunque el principal atractivo se encuentra en el humor, sí que es cierto que plantea ciertos interrogantes con respecto a nuestra reacción a aquello que no conseguimos comprender del todo. Dicho esto, la particular estructura episódica permite que cada capítulo avance en la historia general mientras presenta situaciones independientes. No tiene tanta continuidad como otras series, así que puede ser una opción si te apetece ver de manera ocasional algunos episodios.

Lo que te puedo adelantar es que Resident Alien es una propuesta en la que vas a encontrar humor, misterio y elementos fantásticos de manera muy bien cohesionada. El resultado final es una producción que puede ser una opción interesante tanto para los espectadores de ciencia ficción como para quienes prefieren ver algo con un enfoque más ligero. No tiene un enorme presupuesto ni los efectos visuales más impactantes, pero tampoco lo necesita para sorprender. Si quieres adentrarte en su mundo, las primeras temporadas están disponibles en Netflix.