'The Walking Dead': Daryl y Carol invierten los papeles en la tercera temporada de 'Daryl Dixon'

Ahora que la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon está a la vuelta de la esquina, cada vez está creciendo más la expectación por ver hacia dónde se dirige la historia. Lo que parece estar claro es que se producirá un cambio de roles estre Carol y Daryl. Antes de la llegada de Carol, el spin-off centrado en Daryl Dixon se sintió como una serie con un corte diferente, ya que el protagonista conectaba con un grupo de supervivientes franceses en su búsqueda del camino a casa.

Sin embargo, la llegada de Carol a Europa cambió la dinámica de la serie, ya que el enfoque volvió a centrarse en esa relación que tanto se profundizó en la serie troncal. Como resultado, el final de la segunda temporada de Daryl Dixon mostró al dúo abandonar Francia para embarcarse en un nuevo viaje. Sin embargo, la nueva temporada podría hacer que sus roles se intercambien por completo.

El impacto del cambio de roles en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

Mientras que Daryl Dixon forjó amistades e incluso pareció encontrar el amor en su travesía en Francia, la estancia de Carol en el país fue mucho más breve. Fue esto lo que le impidió sentir una verdadera conexión con el país europeo. En cambio, la tercera temporada podría hacer que el aprecio de Carol por España sea mucho más evidente que el de Daryl, quien está más preocupado por volver a Estados Unidos.

El tráiler de la tercera temporada de Daryl Dixon reveló alguna pincelada sobre lo que está por llegar, incluyendo una enorme cantidad de nuevos personajes y un inminente conflicto entre comunidades. Sin embargo, pese a su compromiso de proteger a la gente, no era él quien quería quedarse. Aunque resulte sorprendente, no parece tener ninguna intención de quedarse en España. Sin embargo, es Carol quien está mucho más convencida de que su cometido es contribuir en esta nueva comunidad.

A diferencia de su compañera, Daryl Dixon esta vez solo parece estar interesado en regresar. El cambio de comportamiento entre ambos personajes podría ser determinante. Por ese motivo, será interesante ver de qué manera sus puntos de vista impactan en algunas decisiones cruciales que pueden tomar en su nueva aventura. Además, esta dinámica también podría afectar a su sólida relación, que siempre ha sido el corazón de The Walking Dead.