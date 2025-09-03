TheGrefg revela los problemas que está teniendo para mudarse: "El primer plazo que me dieron fue agosto del año pasado"

Aunque parece que los creadores de contenido que llevamos años conociendo y que ahora están en la élite siguen siendo unos veinteañeros, lo cierto es que el tiempo también pasa por ellos y no son pocos los que se han casado o han sido padres, siguiendo el curso natural de la vida.

En este sentido, hace un tiempo TheGrefg anunció que había llegado el momento de mudarse a su propia casa dejando la vivienda que comparte con su grupo del Escuadrón Salchichón. El propio murciano explicó que este era un paso más para formar una familia, demostrando como ha madurado durante los años que lleva en lo más alto del streaming.

Sin embargo, este cambio está alargándose más de la cuenta y el creador de contenido ha querido explicar por qué.

El retraso en las obras que está haciendo TheGrefg en su nueva casa

La cuenta de Javi Oliveira ha sido la encargada de recoger las palabras de Grefg, que mencionó que pronto se mudaría y quiso matizar esta expresión porque parece que no tiene un plazo exacto para ello.

El streamer aseguró que se ha dado cuenta de que no puedes tener prisa para mudarte cuando estás reformando una casa porque en las obras los plazos son demasiado imprecisos.

“Si yo os digo el primer plazo que a mí me dieron para mudarme, posiblemente os riais mucho de mí. Creo que el primer plazo que me dieron fue agosto del año pasado, agosto de 2024. Estamos en agosto de 2025 y la previsión, ahora mismo, de mudarme a mi nueva casa se está yendo a 2026”, aseguró el creador de contenido.

A pesar de todo, el murciano demostró que se está tomando con humor la situación, restándole importancia y bromeando sobre si será capaz de mudarse antes de que salga GTA 6.