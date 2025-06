El thriller de ciencia ficción más inquietante en streaming: esta joya sobre IA es oro

Ex Machina es un thriller de ciencia ficción intrigante que disecciona de manera inteligente la relación entre la IA y los límites éticos que se pueden dar en su creación. Considerada por muchos como una de las mejores películas de ciencia ficción, Ex Machina es capaz de sostenerse con un guion inteligente y una acción que se desarrolla en pocos escenarios. Lo que de verdad importa es el vínculo que comparten los protagonistas.

La historia sigue a Caleb, un joven programador que es seleccionado para interactuar con Ava, una IA creada por Nathan, representado como un excéntrico genio tecnológico. En un aislado laboratorio, Caleb debe aplicar la prueba de Turing para evaluar si Ava posee conciencia o no. Lo que comienza como un experimento que podría cambiar la ciencia para siempre se transforma en un juego psicológico en el que nada es lo que parece.

Una película de IA con rostro humano

El factor determinante es la manipulación. Desde el primer momento sabes que algo desconcertante está ocurriendo, pero realmente es difícil posicionarse en un bando. Por eso, Ex Machina hace que las fronteras entre humano y máquina se desdibujen. Nunca sabes quién es el verdadero enemigo de la película, ni siquiera al final. En este sentido, Alex Garland no se limitó a explorar la IA como tecnología, sino como una especie de espejo de lo que podrían ser nuestros defectos.

En una película con tan pocos personajes que se desarrolla en un espacio que se siente claustrofóbico, la importancia del guion es clave. Son los diálogos los que revelan la verdad oculta que se esconde en el filme. Una propuesta cinematográfica muy interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que fue el gran estreno de Alex Garland.

Una película más atrevida en el género de ciencia ficción que deja caer importantes preguntas éticas sobre la creación de seres conscientes. Algunos la acusan de tener un ritmo exageradamente lento, pero creo que está lejos de ser un defecto. Es precisamente esto lo que permite que las ideas se desarrollen adecuadamente y que la tensión crezca de manera orgánica.

Ex Machina está lejos de ser una película de acción, ya que toma un camino de introspección que insinúa nuestro futuro. Cada escena es un paso hacia un final tan lógico como inquietante. Una película que obliga a reflexionar sobre los límites de la creación tecnológica. Ex Machina es una joya imprescindible para entender nuestro tiempo. Si fuese tú, no me la perdería.

La película Ex Machina está disponible para alquiler en Prime Video y Apple TV+.