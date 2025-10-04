Tom Hardy perdió un curioso reconocimiento al ser eliminado de esta franquicia de ciencia ficción

Existen ciertos reconocimientos especiales que solo unos pocos actores son capaces de conseguir. Uno de los que más impacto tienen se refiere al hecho de aparecer en diferentes sagas vinculadas al mundo geek. Esta es una nueva tendencia que ha surgido en redes sociales por culpa de Joe Hill, conocida como "NERD EGOT", que se refiere a un actor o actriz que ha aparecido en varias franquicias icónicas con un impacto total.

Joe Hill publicó en Threads que varios actores obtuvieron el EGOT, pero pocos han ganado el "NERD EGOT", que no es otra cosa que haber participado en Star Trek, Star Wars, DC y Marvel. Sí que es cierto que algunos señalaron que se consiguió el logro, incluidos Clancy Brown y Karl Urban, el último de los cuales también tuvo un papel en El Señor de los Anillos.

La escena eliminada de 'Star Wars' que frenó a Tom Hardy

Dicho esto, existe otro actor que pudo haberlo logrado, pero terminó sin conseguirlo. Esto se debe a que su escena fue eliminada de una de las principales franquicias de ciencia ficción. La realidad es que Tom Hardy aún necesita aparecer en una de las principales franquicias geek para alcanzar ese reconocimiento de EGOT NERD.

Lo cierto es que Tom Hardy firmó para trabajar en más de cuatro principales franquicias geek, pero solo tres de sus actuaciones se incluyeron en la película final. Interpretó a Eddie Brock y Venom, también apareció en Star Trek: Némesis y fue Bane en The Dark Knight Rises de Christopher Nolan.

Tom Hardy interpretó a Eddie Brock en la popular trilogía de Venom Sony

Sin embargo, también se suponía que participaría en una película de Star Wars, pero resulta que su escena fue eliminada del metraje final. Tom Hardy firmó para Star Wars: Los Últimos Jedi como uno de los cameos más simbólicos. En la trilogía de la secuela, un grupo de famosos, desde Simon Pegg y Edgar Wright hasta John Williams y Jodie Comer, tuvieron pequeños cameos.

Se suponía que Tom Hardy aparecería como un soldado de asalto. Se trataba de un cameo breve y divertido que cualquiera podía interpretar sin que nadie supiera que participaba en la película. Incluso Daniel Craig apareció en una escena así como parte de un filme de Star Wars. Por otro lado, si bien Star Trek: Némesis fue una de sus primeras películas, sus papeles en Venom y The Dark Knight Rises sí que fueron realmente importantes.

Lo cierto es que se merece un papel en Star Wars. The Mandalorian & Grogu se estrena en cines en 2026, seguida de Star Wars: Starfighter y más posibles películas de Star Wars encabezadas por cineastas como Dave Filoni, James Mangold y Simon Kinberg. Así que sí, Tom Hardy aún tiene muchas posibilidades de aparecer en la cuarta de estas prestigiosas franquicias de la industria.