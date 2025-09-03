De los videojuegos a los cines: Paramount confirma que 'Call of Duty' tendrá una película oficial

Después de una serie de intentos fallidos, se está desarrollando de manera oficial una película de Call of Duty. Lanzada en 2003, la franquicia que lidera Activision cuenta a sus espaldas con 30 títulos principales. Es evidente que los videojuegos de disparos en primera persona siguen siendo muy populares, sobre todo por sus modos multijugador que ofrecen combates cargados de adrenalina.

Pues bien, Paramount anunció que un nuevo acuerdo con Activision ha permitido que se desarrolle, produzca y distribuya un filme de acción real basado en Call of Duty. La película presentará elementos distintivos de los juegos, como la narrativa y el estilo tan distintivo que define la marca. También se ha adelantado que la idea es que sea una experiencia auténtica y emocionante.

'Call of Duty' da el salto a la gran pantalla

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, citó Top Gun: Maverick como un ejemplo de inspiración que seguirían al momento de abordar la película. "Como seguidor de Call of Duty, esto es un sueño hecho realidad", confesaba al respecto del anuncio. "El hecho de que Activision nos haya confiado la tarea de llevar la franquicia a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no tomamos a la ligera".

Aún es pronto para saber qué se puede esperar de este proyecto. El anuncio de la película de Call of Duty no incluye información sobre los videojuegos o historias que se pretenden adaptar. En este sentido, Modern Warfare y Black Ops siguen siendo las líneas temáticas más populares de Call of Duty.

El esquema narrativo que opte por seguir la producción de Call of Duty tendrá un enorme impacto en el tono de la película. Por otro lado, cabe destacar que la franquicia Black Ops es famosa por su popular modo zombis. Dicho esto, pese a que tanto Modern Warfare como Black Ops encajarían a la perfección en una película, este último podría tener más sentido.

El tono de Black Ops y la trama de la CIA, especialmente la del primer videojuego, podrían dar lugar a personajes y temas más interesantes que trascienden la narrativa más común en el género bélico. Seguir esta idea podría incorporar diferentes elementos de misterio e incluso terror. El legado de Black Ops continuará con el próximo lanzamiento de la franquicia, Call of Duty: Black Ops 7.