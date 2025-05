Zape, el hijo de Frank Cuesta, se marcha de Tailandia tras toda la polémica: "no me siento seguro"

La vida de Frank Cuesta ha dado un giro radical en los últimos días tras todo lo sucedido con los audios filtrados, sus vídeos pidiendo perdón y toda la polémica que se ha generado con las declaraciones de Chi, su ex colaborador. No obstante, parece que en las últimas horas las aguas comienzan a calmarse para el creador de contenido, especialmente con su ex mujer, Yuyee. Ahora, el que ha saltado a la palestra ha sido uno de sus fieles defensores en toda esta historia: su propio hijo, Zape.

Durante los últimos meses, Zape ha estado ayudando a su padre y a Paloma en todo lo referente con el Santuario y el cuidado de los animales. Sin embargo, la situación también ha afectado seriamente al hijo de Frank Cuesta, por lo que ha emitido un nuevo vídeo en el que afirma que ya ha salido de Tailandia tras solucionarse todo el asunto de las querellas contra su padre, por lo que ya no se sentía seguro en el país.

Zape Cuesta se marcha de Tailanda por la falta de seguridad

El controvertido asunto que ha envuelto a Frank Cuesta está generando multitud de opiniones en todo el mundo, por lo que en Tailandia la situación se encuentra al rojo vivo. Por eso mismo, Zape Cuesta ha tomado la decisión de marcharse del país y, tal vez, acompañar a su padre en una nueva aventura en otro lugar, tal y como él mismo relata en un nuevo vídeo que ha publicado en YouTube.

"Creo que necesito explicar lo que ha pasado. He estado bastante agobiado, hemos tenido juicios, pero ya está todo arreglado, al menos con el tema de las querellas. Y ahora pienso que necesito salir del país. Yo vine específicamente a Tailandia para ayudar a mi padre con ese tema. Lo hemos conseguido, y ahora mismo no me siento seguro estando en Tailandia. No quiero estar aquí, no me siento seguro aquí, y si estáis viendo este vídeo es porque ya me he ido a otro país", explicaba el hijo de Frank Cuesta en uno de sus últimos vídeos compartidos con su audiencia.

Zape también asegura que muy pronto compartirá en qué país se encuentra en estos momentos y si se trata de un nuevo proyecto que iniciará junto a su padre, ya que Frank también ha expresado en repetidas ocasiones que al salir de Tailandia iniciaría una nueva andadura en otro país.