¿Son compatibles las vacunas de la covid, la gripe y el neumococo?

Tras las vacaciones de verano, y con la campaña de vacunación frente a la gripe a la vista, existen muchas dudas, ya no solo en lo que se refiere a la de la gripe, sino también a la de la covid o a la del neumococo.

1. ¿A partir de qué fecha podemos vacunarnos de gripe y covid?

La mayoría de las autonomías comenzaran a vacunar a la población de riesgo alrededor de mediados de octubre, siguiendo las recomendaciones del CISNS. La Comisión de Salud Pública acordó el día 12 de septiembre el comenzar la campaña de vacunación contra la Covid-19 a partir de la última semana de septiembre y durante el próximo mes de octubre. En la práctica, esto supone adelantarlo unos días respecto a la previsión inicial, que señalaba al mes de octubre como el del inicio para suministrar las dosis de refuerzo en la población diana.

2. ¿Se pueden administrar a la vez?

Sin ningún problema, podríamos recibir las tres vacunas en el mismo acto, dos en un brazo con una separación de al menos 2’5 cm y la tercera en el otro brazo. Como norma general, se pueden recibir todas las vacunas al mismo tiempo, y en caso de separarlas, solo habría que separar dos vacunas de virus vivos, pero este no es el caso.

3. Si acabamos de pasar la covid, ¿cuánto tiempo debe pasar para ponerme una nueva dosis?

La recomendación oficial es esperar al menos cinco, seis meses tras haber padecido la infección, ya que esta habrá creado defensas y no es necesaria la vacunación.

4. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estas vacunas?

En la mayoría de casos los posibles efectos adversos, que no siempre se producen, son leves y autolimitados, quiere decir que desaparecen en 24-48 horas, y serían principalmente: dolor en el punto de inyección, enrojecimiento, malestar general, fiebre, etc. En el caso de que aparezca una sintomatología más intensa, se debe acudir a los servicios sanitarios para valorar si es debido a alguna vacuna o no y hacer un seguimiento. En muchos casos se producen síntomas que nada tienen que ver con la vacuna, pero que coinciden en el tiempo, pero siempre se deben valorar.

5. ¿Me puedo vacunar si soy alérgico al huevo?

Sin ningún problema, solamente la antigripal contiene proteína de huevo (no todas), pero en cantidades tan ínfimas que no debe producirse ningún problema, aunque una persona alérgica debe vigilar la posible aparición de sintomatología.

6. ¿Y si estoy embarazada?

Las vacunas frente a gripe y covid están especialmente indicadas para mujeres embarazadas, pues protege a la mujer, al feto y al recién nacido. La del neumococo, salvo en casos de personas de riesgo, no está indicada en mujeres en edad fértil. Si fuera conveniente administrarla, se debería realizar en el puerperio.

7. En el caso de los niños, ¿es recomendable vacunarlos?

Desde el año pasado existe la recomendación de vacunar frente a gripe a los niños entre 6 y 59 meses, ya que junto a los adolescentes son los grupos de edad con una mayor tasa de incidencia y ,además, los principales transmisores del virus. Vacunando a los niños no solo los protegemos a ellos, además estamos protegiendo a las personas de riesgo con las que conviven. Frente a neumococo son vacunados durante la infancia dentro del calendario vacunal. Y en la covid, la recomendación es solo hacerlo a los niños incluidos en los grupos de riesgo.