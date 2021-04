Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 6 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 6 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El estudio preelectoral del CIS de las autonómicas de Madrid del 4 de mayo coloca a Vox a unas décimas de seguir la misma suerte que Ciudadanos (Cs) y quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Los precedentes en las estimaciones del organismo que dirige el socialista José Luis Tezanos rebajan credibilidad a un barómetro que ha quedado dañado en su reputación por la idea de que está al servicio de los intereses de Moncloa. Pero en el caso de Vox, sí cabe reseñar que en los análisis demoscópicos que manejan en el «cuartel general» del PP ya se habían encendido hace días las alarmas por la posibilidad de que el estancamiento de este partido, y el derrumbe de Ciudadanos, no renten tanto en favor de Isabel Díaz Ayuso como para consolidar la mayoría del bloque de la derecha.

El líder del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a Madrid este fin de semana para arropar al candidato Ángel Gabilondo y participar en un acto de partido, un mitin de precampaña ante los comicios del 4-M. Y lo hizo eludiendo el confinamiento decretado en todas las comunidades con motivo de la Semana Santa, un cierre perimetral vigente –en Cataluña lo está desde hace cinco meses– para evitar desplazamientos coincidiendo con las vacaciones y ante el empeoramiento de los datos de coronavirus, que anticipan una posible cuarta ola de la pandemia. El acto fue convocado de forma presencial con el título “encuentro con Salvador Illa”.

El juez de Madrid que investiga un presunto delito electoral de Podemos en las elecciones de abril de 2019, Juan José Escalonilla, ha citado a declarar como testigos el 26 de abril a doce integrantes del equipo que realizó esa campaña electoral para la formación morada, según la providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Con esta comparecencia el magistrado trata de averiguar si la consultora Neurona hizo los trabajos por los que cobró 363.000 euros, tal y como aseguran desde la coalición electoral de Unidas Podemos, o si por el contrario estas labores las realizaron los trabajadores del partido.

Marzo cerró con una reducción de las cifras de paro, pero esta recuperación sigue siendo muy débil y desigual. En concreto, el número de parados se redujo en 59.149 personas, hasta los 3,94 millones de desempleados, mientras que la Seguridad Social sumó 70.790 afiliados de media frente a febrero en un mes en el que comenzaron a relajarse algunas de las restricciones aplicadas para frenar la tercera ola de la pandemia. Según los datos publicados por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, esta bajada es el tercer mejor dato en un mes de marzo en la serie histórica, pero solo se ha producido gracias al tirón de la relajación de las restricciones, que ha redundado en la actividad económica y, por tanto, en el empleo.

La pandemia por coronavirus avanza. Durante esta semana se espera un aumento de todas las variables de referencia: del 29% en el número de muertes, del 24% respeto a los casos confirmados, del 3% en hospitalizaciones y del 2% en ingreso en UCIS. Esta es la tendencia que marca el comienzo de la anunciada cuarta ola, según los datos de PreCov2, el sistema predictivo de evolución de la pandemia en España. «Se veía venir. La tendencia no era buena. Aunque desde mediados de marzo estábamos en unas incidencias totalmente razonables, que hacían más fácil controlar la situación, e incluso revertirla, los últimos diez días han sido de subida. Había comunidades con unos datos muy buenos, y no hubiera costado mucho mantenerlos».

Ni siquiera los fallecidos se libran de presentar la declaración de la Renta. Este procedimiento será doloroso y algo más complicado de lo habitual, ya que serán los herederos quieren deberán gestionar todo el proceso y recabar la información necesaria para presentarla a tiempo. Para facilitar esta tarea, el despacho de abogados Alemany, Escalona & De Fuentes ha elaborado un listado sobre las principales repercusiones que tendrá la Covid-19 en la autoliquidación del IRPF de 2020, cuya campaña se inicia este miércoles 7 de abril, y consejos para superarlas.

Primero fue el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, luego la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ayer volvió a reiterarlo la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño: la nueva prórroga de los ERTE llevará implícita una bonificación que favorezca la vuelta de los trabajadores a sus puestos, en detrimento de la actual política de protección de los que permanecen suspendidos. Está claro que el Gobierno quiere dar un golpe de timón a la política de protección del empleo durante lo que resta de pandemia y pretende centrarse en favorecer la reactivación de la actividad laboral previa a la crisis, algo que la patronal ve inviable en las actuales circunstancias, mientras que los sindicatos temen un paso atrás en la protección sectorial. «Lo que tenemos que hacer ahora es ajustar los parámetros y estimular la reactivación, para favorecer la reincorporación de los empleados a sus empresas», manifestó ayer la ministra en declaraciones a RNE.

La Policía Nacional ha detenido a trece jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, sospechosos de haber abusado sexualmente de una menor de 16 años el pasado sábado en el Parque del Oeste de Madrid, según han informado este lunes fuentes policiales.

El suceso ocurrió el 3 de abril a las 22.30 horas, cuando la joven estaba en el parque bailando en un banco acompañada de dos amigos.

Fue el pasado viernes sobre las dos del mediodía cuando Júlia Calvet, de 20 años y estudiante de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, se encontraba en la barcelonesa Plaza Kennedy y se dirigía al puerto para disfrutar de una comida con su familia. «Primero iba caminando y dos chicas que pasan por al lado me dicen: ‘facha de mierda, ojalá te mueras’. Yo continúe caminando sin decirles nada. Pero luego cuando paso por un semáforo, había dos chicas que iban en moto y yo no estaba mirando pero de repente noto que me chillan: ‘facha o facha que te den, me levantaron el dedo y la de delante se gira y le da un beso a la de detrás, como burlándose y como tachándome de homófoba –esa fue mi sensación porque sino no lo entiendo–», cuenta a LA RAZÓN.

Los tiempos en los que volar en avión era un lujo solo accesible para las clases altas acabaron en pro de la democratización de este servicio. El fin de la edad dorada de la aviación conllevó un cambio en la fabricación de las naves, en el coste de los billetes y en los salarios de su tripulación.

Las aerolíneas «low cost» marcaron un antes y un después, también en las condiciones de los trabajadores, surgiendo los pilotos autónomos, una tendencia muy común en las empresas aéreas europeas de bajo coste. Las compañías tradicionales, por su parte, siguen recompensando a sus pilotos con salarios que nada tienen que envidiar al de un directivo y que pueden superar con creces al del presidente del Gobierno español.