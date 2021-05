Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 3 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 3 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La decisión del Gobierno de no mover el Consejo de Ministros de mañana martes siembra inquietud entre profesionales juristas consultados por este diario que piden cautela al Ejecutivo para mantenerse escrupulosamente dentro de los límites establecidos por la legislación en lo que a neutralidad política se refiere.

Los dos detenidos del entorno de Podemos, uno de ellos militante del partido, tuvieron un «papel dirigente» y «predominante» en los disturbios del pasado 7 de abril en el madrileño barrio de Vallecas, durante un mitin de Vox. Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, estos individuos se situaron desde el primer momento en primera línea y fueron los que atacaron con patadas a los agentes de las unidades antidisturbios, desplegadas en la zona, para proteger el citado acto político.

«No me he encontrado a ningún ex ni a Pablo Iglesias». La presidenta Ayuso compartió esta confidencia con los periodistas nada más terminar el acto por la fiesta del Dos de Mayo en la Puerta del Sol. Bromeaba sobre el argumento que ella misma brindó hace días en torno a la libertad que supone para los vecinos de la región no tener que cruzarse por la calle con antiguas parejas. Y ayer Ayuso aseguró que su teoría quedaba confirmada. Pero no era verdad. Porque un ex sí se personó ayer en el kilómetro cero de la capital. Es verdad que ambos ni hablaron ni cruzaron las miradas, pero compartieron espacio y techo durante casi dos horas. Ignacio Aguado, hasta hace 50 días número dos de la coalición liderada por Ayuso, acudió a la ceremonia, pero no hubo ni siquiera un saludo de cortesía entre ambos. Además de Aguado, todos los ex consejeros naranjas estuvieron presentes y sólo a dos de ellos –Eduardo Sicilia y, cómo no, Marta Rivera– saludó la presidenta con un abrazo.

«Madrid, divinamente suenas, alegres días de la confusa adolescencia», escribió Blas de Otero. La ciudad ha inspirado a grandes escritores –Mario Benedetti, Gloria Fuertes o Miguel Hernández, entre otros– y no es de extrañar porque sus calles, su gente, sus monumentos y en general, toda la ciudad en sí, ilumina a cualquiera. Conserva ese carácter de pueblo que se diluye entre grandes edificios y avenidas donde se ubican las mayores pinacotecas del mundo. Es la ciudad que no duerme o no dormía antes de que la pandemia lo cambiara todo. Poco a poco, a medida que avanza la vacunación trata de recuperar la ansiada normalidad y espera con ilusión la vuelta de turistas nacionales e internacionales. Este año, al igual que el año pasado, los festejos por la celebración del día de la Comunidad se redujeron a la mínima expresión para evitar contagios, aun así, el espíritu castizo se siente en las calles, lugar favorito de los madrileños para ver la vida pasar.

Con motivo del día de la Comunidad, LA RAZÓN habla con madrileños ilustres que nacieron en la región y son embajadores dentro y fuera de sus fronteras de una comunidad abierta, solidaria y divertida.

La escena es tristemente chocante. Miles de personas se agolpan en una discoteca, sin mascarillas, sin distancia de seguridad, para bailar durante varias horas de la actuación de un DJ en directo. Son los 3.000 asistentes a la fiesta de la discoteca Circus en un almacén, el Bramley Moore Dock Warehouse de Liverpool, que se comportan como si nada cercano a una pandemia hubiera sucedido. Vapean, beben, se hablan al oído, se abrazan y unos se encaraman a otros. No están locos ni es una fiesta ilegal, sino en un programa piloto autorizado por el Gobierno británico que estudia la manera de regresar a los conciertos en vivo. Lo llaman “El primer baile” y es el quinto experimento con masas de gente que se lleva a cabo en el país en las últimas dos semanas.

Dicen siempre los economistas, analistas y demás gentes que algo saben de asuntos de dineros que el capital es miedoso, que huye de la incertidumbre y sólo recala en lugares que le ofrezcan seguridad. Y, en este momento, en España hay un negocio cuyo riesgo ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar cotas muy elevadas de peligro con la pandemia: el alquiler.

El coronavirus ha puesto patas arriba la economía mundial en general y la española muy en particular. Condenado a ser uno de los países más afectados por la pandemia y que más tardarán en recuperarse de ella, como han puesto de manifiesto tanto la OCDE, como el FMI o la Comisión Europea, España acumula un quebranto macroeconómico que se ha filtrado rápida y profundamente hasta lo micro, hasta las familias. Unas 5,6 millones de personas no trabajan en estos momentos por diversas circunstancias. Muchos tiene problemas para llegar a fin de mes. Y aunque la vivienda es, tradicionalmente, el primer gasto que las familias tratan de pagar, cada vez son más las que no pueden. Según los datos de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), la morosidad de este sector ha pasado del 5% al 15% con la pandemia.

Este año no ha habido apenas gripe. Poco más de 1.000 casos de varicela, 161 de paperas y ninguno de sarampión. La pandemia de Covid ha reducido hasta la mínima expresión la presencia de otras enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, según se constata en los informes de la Red de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) del Instituto Carlos III. ¿A qué se debe? Los expertos hablan de una conjunción de factores. Por un lado, las medidas anti-Covid han protegido a la población del resto de virus. Por otro, la enorme potencia biológica del SARS-CoV-2 ha logrado desplazar a otros patógenos que causan enfermedad.

Un puerto, el de Vigo, ha sido la vía de entrada en España de dos de las mutaciones del coronavirus más peligrosas, la surafricana y la india. Y también se secuenció en esta ciudad la brasileña por primera vez en Galicia. No es casualidad. El Gobierno «olvidó» someter a control la entrada de extranjeros por los puertos españoles. Total, solo hay 46 puertos en España bajo la coordinación de Puertos del Estado y cientos más en los 10.663 kilómetros de costa española.

Al filo de las seis de la tarde, Montserrat llega al Hospital de Día del Gregorio Marañón. Se sienta en uno de los sillones azules y se descubre el brazo derecho. Está tranquila e ilusionada. La enfermera coge el botecito de la vacuna de Moderna y le avisa de que quizá el pinchazo le moleste ligeramente: «No te preocupes, estoy acostumbrada», le dice con una sonrisa. Esta mujer de 52 años suma dos trasplantes de riñón. El último, en octubre: «Dicen que 2020 ha sido un año terrible, y es cierto, pero para mí ha sido positivo porque no pensaba que en medio de la pandemia me llamaran para trasplantarme», explica.

Los datos de audiencia son claros. El resultado es tan exitoso que en Mediaset están pensando en grabar una segunda parte, con nuevos capítulos, del docudrama “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”. Rocío Carrasco, según fuentes de Telecinco, se mostraría dispuesta a continuar contando hechos de su atribulada vida precio pago, dicen, de un millón de euros. Es un rumor insistente en los últimos días. Como también lo es el que su hija, Rocío Flores, ha sido tentada por la misma cadena para contestar a su madre cuando acabe la primera parte del documental. Y la veinteañera, como cuente lo que vivió en casa de su progenitora con pelos y señales, estaríamos ante una versión que difiere lo suyo con la de Rocío Carrasco.