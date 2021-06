Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 23 de junio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, miércoles 23 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Indultados por «el bien de España»

El Gobierno de Pedro Sánchez culminó ayer la que será la medida que marcará la legislatura y su impronta en el poder. En Moncloa son conscientes de la trascendencia de los indultos y presumían, recordando que «los gobiernos socialistas toman decisiones difíciles que se entienden más con el paso del tiempo». «Esta es una de ellas», sentencian. Y lo hacen porque, a día de hoy, la opinión pública es mayoritariamente contraria a la concesión de la medida de gracia a los líderes del «procés». En el Gabinete se escudan en que esa percepción está cambiando y que «cada vez se entiende más», porque «es la mejor decisión que podemos tomar». Esto, a pesar de que el propio presidente defendiera en el pasado que las condenas se cumplirían «íntegramente».

Los indultos a los líderes independentistas del «procés» amenazan ya con tener más influencia en el desarrollo de esta Legislatura que la crisis de la Covid. La política tiene estas vueltas de guion, y salvo que la economía pinche en sus eufóricas perspectivas para los próximos meses, las siguientes elecciones generales se van a jugar en clave y contexto radicalmente diferentes a los que se presuponían hace tan solo unas semanas.

De lo que sentenció el Supremo a lo que dice ahora el Gobierno

El Gobierno considera que los principales líderes independentistas condenados por el «procés» son necesarios para restablecer el diálogo en Cataluña. De hecho, en los expedientes en los que justifica la medida ve su estancia en prisión «un escollo para la superación del conflicto» y su objetivo de «restaurar» la convivencia y dejar atrás las heridas del desafío soberanista.

Un futuro incierto para los recursos de la oposición

Los líderes de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos anunciaron ayer martes su intención de presentar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo su recursos contra las nueve medidas de gracia acordadas por el Consejo de Ministros del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

El perdón al “procés” no afectará a Puigdemont

La decisión del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los nueve presos del “procés” que fueron condenados en el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos no tiene ningún efecto para el expresidente catalán Carles Puigdemont ni al resto de políticos fugados. Y no lo tiene porque ninguno de ellos fue enjuiciado por el Alto Tribunal, que les considera en rebeldía.

Sánchez acometerá, tras los indultos, una remodelación de Gobierno

Después de un año y medio de tensiones públicas y privadas con su socio de gobierno Unidas Podemos, ahora parece que las aguas bravas se han tornado mansas. Por eso Pedro Sánchez considera que ha llegado el tiempo del cambio, el tiempo del relevo dentro de su Gabinete. Fuentes gubernamentales aseguran a LA RAZÓN que es indudable que la salida de Pablo Iglesias agiliza esta remodelación, así como que existe una mayor fluidez en su interlocución con su sustituta en el cargo Yolanda Díaz. De ahí que casi en el ecuador de la legislatura el presidente del Ejecutivo prepare el primer relevo de su Gabinete que le permita afrontar con nuevo brío el período que le resta hasta su próxima cita con las urnas a finales de 2023. «Será un tiempo de cambio, un tiempo de recuperación económica», tras una crisis sin precedentes cuya onda expansiva se dejará sentir durante años. Con estas claves en mente, según fuentes monclovitas, al jefe del Gobierno le parece que ha llegado el momento oportuno para afrontar estos cambios, que anunciará en unos días, o, a lo más tardar, en unas semanas, tras bendecir por unanimidad este martes el Consejo de Ministros los indultos de los líderes catalanes sentenciados por el procés.

Con gran pompa y boato, y rodeado de algunos de los primeros directivos de las grandes constructoras españolas como Florentino Pérez (ACS) o Esther Alcocer Koplowitz (FCC); Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, presentó en julio de 2017 en el Palacio de La Moncloa el ambicioso plan de colaboración público privado para carreteras (PIC) con el que el Gobierno pretendía dar un empujón a la obra pública. Cuatro años después, sin embargo, no ha sido invertido ni un céntimo de los 5.000 millones de euros que pretendía movilizar el plan para acometer actuaciones sobre más de 2.000 kilómetros de carretera de veinte vías de gran capacidad mediante el sistema conocido como pago por disponibilidad. Sin embargo, la situación está próxima a cambiar. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) acaba de aprobar el estudio de viabilidad de la concesión de la autovía del Mediterráneo A-7, entre la localidad alicantina de Crevillente y Murcia, que tendrá una longitud de unos 40 kilómetros. Se trata del paso inicial en cualquier contrato de concesión de obras. Pero, en este caso, marca el arranque de la primera actuación en la Red de Carreteras del Estado en esta legislatura del modelo de colaboración público-privada esbozado por el Gobierno del PP.

Disputas entre hermanos por la herencia: ¿qué herramientas legales hay para evitarlas?

Aunque ningunos padres quieren que sus hijos discutan por la herencia, es bastante habitual que surjan conflictos durante el reparto. Las comparaciones son odiosas y no a todos los herederos les parece justo el trozo de pastel que les acaba tocando. Si además los progenitores hicieron donaciones en vida a uno de los hermanos o le ayudaban económicamente, las discusiones están prácticamente aseguradas, hasta el punto de llegar a los tribunales en algunos casos.

Miguel Ángel Ordóñez empezó a notar que «no podía silbar bien, que si pedía un café se me derramaba, que no podía cerrar los labios... hasta que un día un compañero de trabajo me dice: ’'Miguel Ángel, uno de tus ojos no parpadea’'. Me miré en el espejo y así era».

Sanidad no ve riesgo en la cepa india pese a cercar ya a España

La variante india del virus SARS-CoV-2, conocida como Delta, sigue causando estragos en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, circula ya por más de 70 países y es mayoritaria en Reino Unido, en donde un inquietante informe oficial de Salud Pública apunta que el 45% de las muertes en Inglaterra por culpa de ella entre el 8 y el 14 de junio se produjeron entre sujetos vacunados con las dos dosis, lo que constituye un serio motivo para la alarma. Por si fuera poco, el patógeno parece haber penetrado en la Península Ibérica hasta el punto de obligar a las autoridades sanitarias portuguesas a cerrar perimetralmente los fines de semana su capital, Lisboa, tras detectar que ya es dominante en ella.