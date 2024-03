Alsina, crítico sobre la influencia de Puigdemont en las políticas de Sánchez: "Antes de julio, era un juguete roto, carne de meme y de parodia"

Durante su monólogo en Onda Cero, Carlos Alsina ha dedicado su análisis al panorama político en Cataluña y a la polémica Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados la semana pasada, destacando la relevancia que ambos temas tienen en el escenario político nacional y su impacto particular en la sociedad catalana.

Alsina comenzaba este lunes subrayando la importancia estratégica de Cataluña en la política española, especialmente para Pedro Sánchez, que ha convertido a la región en su foco clave, como lo era Galicia para Feijóo y Yolanda. "Cataluña es hoy la tierra de Sánchez". Para respaldar esta afirmación, el periodista recordaba cómo el PSC desempeñó un papel fundamental en la supervivencia política del líder socialista en julio, lo que explica la atención prioritaria que el presidente otorga a Cataluña y la "llamada España periférica", es decir, País Vasco y Navarra, a diferencia del resto de comunidades, "a las que acostumbra a hablar poco".

En el contexto de las próximas elecciones catalanas, que se celebrarán en ocho semanas, Alsina ha sugerido que esta jornada podría definir el futuro político tanto de la región como del país en general. Según su análisis, las elecciones catalanas plantearán dos interrogantes cruciales: la posibilidad del retorno de Carles Puigdemont a España "a riesgo de ser detenido" y la evaluación del liderazgo de Sánchez como "profeta" en tierras catalanas.

En relación con la amnistía del PSOE, Alsina destacaba que, si bien el PSC confía en que la amnistía no afecte negativamente su desempeño electoral, "se percibe un entusiasmo por la amnistía bastante inferior al que exhiben Ferraz y la Moncloa", posiblemente a consecuencia de haber visto la facilidad para adaptar adaptar el texto "al gusto de los puigdemones".

Citando la encuesta de Sociométrica, Alsina ha subrayado que una parte significativa de los votantes del PSC no percibe que la amnistía mejore la convivencia. "¿No habrían de ser los votantes catalanes, del partido que rectificándose a sí mismo agarró la bandera de la amnistía en aras de la concordia y el futuro, quienes se lanzaran a las urnas a celebrar que la reconciliación se abre paso? Encuesta de ayer de Sociométrica: 43% de los votantes del PSC no ve que esto vaya a mejorar la convivencia. De los ex votantes como Cercas no dice nada la encuesta".

Mientras el gobierno promueve la idea de pasar página, Alsina recordaba que para muchos catalanes el procés "fue un atropello" y la falta de reconocimiento de esta realidad dificulta cualquier intento de reconciliación genuina. "No es frecuente pedirle al atropellado que se reconcilie con quien le atropelló, pero menos aún es pedírselo, o imponérselo, cuando los autores del atropello no lo han reconocido como tal y, en consecuencia, ni siquiera se han disculpado".

Según el presentador, las recientes declaraciones de Jordi Turull, que desafían la narrativa oficial del PSOE de pasar página, evidencian que nunca hubo nada de cierto en la propagando inicial de la amnistía que insistía en que era el independentismo el que había cambiando, asumiendo que el procés fue un error. "Mientras Sánchez predicaba en Barcelona la bondad de su amnistía para pasar página, Turull decía en El País: ‘Esto no es pasar página, lo que queremos es un nuevo empujón. Por supuesto que volvería a hacer el primero de octubre, y lo haría mejor".

Para concluir, Alsina subrayaba el cambio de percepción sobre Puigdemont desde julio hasta hoy, quien ha pasado de ser considerado un “juguete roto, carne de meme y de parodia” a un actor central en la política, "que decide qué proyectos del gobierno prosperan y cuáles decaen". Una figura en el centro de unas elecciones autonómicas "cuyo primer asunto es si el tipo vuelve o no". Una forma de reconciliarse y de pasar página "extraña".