Barbie boxeadora: la increíble pelea en una sala de cine durante los créditos de la exitosa película

Un vídeo viralizado en Twitter revela una confrontación sorprendente entre dos mujeres en una sala de cine durante la proyección de los créditos de la película Barbie. Con la sala repleta de espectadores vestidos con sus mejores looks para la ocasión y con un ambiente teñido de rosa, se desata la pelea entre dos mujeres presentes.

La discusión se produjo durante los créditos, cuando una de las protagonistas, a punto de salir de la sala, decide darse la vuelta y con fuerza, empuja a la otra espectadora que se encontraba gritándole en mitad de las escaleras. Tras el fuerte empujón, la joven de la chaqueta rosa cae sobre los asientos del cine. No tarda en incorporarse y con uno de sus zapatos en la mano, intenta defenderse agrediendo a la mujer. No lo consigue, porque el acompañante de la mujer intenta poner fin a la situación separando a ambas, mientras que el chico que acompaña a la joven visualiza la escena sin intervenir.

Finalmente, entre gritos, la mujer decide marcharse.

¿Qué desencadenó esta pelea inesperada?

En el vídeo original de TikTok, con algo más de 44 mil visualizaciones, se observa como previamente a la agresión, ambas se increpan verbalmente con distintos gritos y comentarios. Entre especulaciones, una de las protagonistas ha decidido hablar.

Así, la chica de la chaqueta rosa, explica: "Llegué tarde y esta familia estaba sentada en mi asiento. Estuve parada como 2 minutos esperando a que se arreglaran. Durante la película, una niña hablaba constantemente con su madre en voz alta, como si estuviera en el sofá de su casa. En medio de la película decidí llamar a seguridad diciendo que había una niña en una película no indicada". La película Barbie está recomendada para mayores de 12 años.

Según lo que cuenta, también otro de los niños se puso a ver YouTube en medio de la sesión. Tras el final de la película, sonando de fondo Billie Eilish con "What Was I Made For?", la canción de los créditos de Barbie, decidió quejarse: "La madre y los demás que estaban a su lado comenzaron a llamarme "puta". Simplemente dije que la película era +12 y que ella no debería estar allí. También dije fuertemente "pregúntale a tu madre que es sugar daddy porque eso es lo que dice en la película", solo dije eso todo el tiempo. No maldije a nadie, solo quería ver mi película en paz".

La peculiar escena dejó a los espectadores atónitos y ahora a las redes sociales, también.