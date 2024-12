¿Se debe proteger con un plástico el aparato de aire acondicionado durante el invierno? Esto dicen los expertos

Con la llegada del invierno, las temperaturas caen y los hogares se preparan para afrontar el frío. Los sistemas de calefacción se encienden con la bajada de temperaturas y otros equipos como el aire acondicionado pasan a un segundo plano. Sin embargo, aunque estos dispositivos no se utilicen durante esta estación, su cuidado y mantenimiento son esenciales para garantizar su buen funcionamiento cuando el calor regrese.

La nieve y el hielo pueden ser preocupantes para quienes desean proteger sus electrodomésticos. Entre estos, el aire acondicionado exterior suele generar dudas: ¿debería cubrirse para evitar daños? La respuesta no es tan sencilla y depende de las circunstancias específicas, pero hay algunas pautas generales que puedes seguir para mantener tu unidad en buen estado durante los meses más fríos.

¿Se debe cubrir el aire acondicionado?

En general, no es necesario cubrir el aire acondicionado en invierno, ya que la mayoría de las unidades están diseñadas para resistir las bajas temperaturas. De hecho, cubrirlas podría ser contraproducente al atrapar humedad o restringir la ventilación, lo que puede dañar los componentes internos. Sin embargo, en ciertas situaciones, como en otoño para evitar la acumulación de hojas o si tu unidad está cerca de un área donde se utiliza sal para derretir la nieve, una cubierta puede ser útil.

Consejos para el mantenimiento del aire acondicionado

Si decides no cubrir tu aire acondicionado, es importante que realices un mantenimiento adecuado. Durante el invierno, asegúrate de que no haya acumulaciones de nieve o escombros alrededor de la unidad. Al llegar la primavera, limpia el sistema, reemplaza el filtro de aire interior y verifica que no haya obstrucciones. Con estas acciones, tu equipo estará listo para enfrentarse al calor nuevamente.

Aire acondicionado Pixabay

Opciones alternativas para proteger el aire acondicionado

Aunque cubrir el aire acondicionado durante el invierno no es necesario para la mayoría de los casos, existen otras formas de proteger la unidad de manera eficaz, sin riesgos de dañar su funcionamiento. Estas alternativas no solo son más seguras, sino que también pueden adaptarse a las condiciones específicas de cada hogar y entorno.

Una opción simple y efectiva es realizar una limpieza regular de la unidad. Antes de que llegue el invierno, asegúrate de retirar hojas, ramas y otros escombros acumulados en la parte superior y alrededor del equipo. Esto evita que se bloqueen las rejillas de ventilación o que se dañen componentes internos durante los meses más fríos.

Si tu unidad está ubicada en una zona donde es común el uso de sal para derretir hielo en caminos y entradas, considera instalar una pequeña barrera protectora alrededor de la base del equipo. La sal es altamente corrosiva y puede dañar la estructura metálica de la unidad, por lo que evitar que entre en contacto directo es crucial.

Para aquellos que buscan una solución más robusta, colocar una cubierta parcial en la parte superior de la unidad puede ser útil para protegerla de la caída de escombros o hielo desde el techo. En este caso, asegúrate de que la cubierta no interfiera con la ventilación lateral y que sea removible fácilmente para realizar inspecciones periódicas.