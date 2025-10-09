Jennifer Aniston revela la lucha por ser madre que marcó su vida: "Nadie sabía lo que estaba viviendo"

Jennifer Aniston siempre ha sido mucho más que Rachel Green. La actriz, símbolo de una generación y referente de elegancia y resiliencia en Hollywood, ha vuelto a hablar sin filtros sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida: su batalla de 20 años por ser madre. En una entrevista para "Harper’s Bazaar" Reino Unido, la protagonista de "Friends" desmiente con serenidad y contundencia el mito que la ha acompañado durante décadas: aquel que aseguraba que no quiso tener hijos por ser "adicta al trabajo" o "demasiado egoísta".

"Durante mucho tiempo intenté mantener en privado lo que estaba viviendo, mis intentos de fertilidad, los tratamientos...", confiesa Aniston. "No sabían mi historia ni todo lo que había pasado para formar una familia. No es asunto de nadie, pero llega un momento en el que no puedes soportar más esa narrativa. Dicen que no tuve hijos porque trabajo demasiado o porque solo pienso en mí. Eso duele. Solo soy un ser humano".

Y lo cierto es que, tras años de especulaciones y titulares crueles, la intérprete ha decidido poner punto final a los rumores con una honestidad desarmante. A sus 56 años, habla desde un lugar de madurez, libre de la necesidad de justificarse ante nadie. "Con el tiempo, una se cura. He ganado perspectiva. Mi familia y mis amigos conocen mi verdad. Y eso basta", asegura con la serenidad de quien ha hecho las paces con su historia.

"Era mentira que no quería tener hijos"

Su vida sentimental, inevitablemente, fue otra fuente constante de especulación. Casada con Brad Pitt entre 2000 y 2005, su separación se convirtió en un espectáculo mediático cuando comenzaron los rumores del romance entre Pitt y Angelina Jolie. Jennifer tenía entonces 35 años y, como recuerda, aquella fue una de las etapas más duras de su vida. "La idea de que Brad me dejó porque no quise tener hijos fue una mentira absoluta", ha repetido con firmeza. Después de aquel capítulo, mantuvo una sólida relación con el actor y guionista Justin Theroux durante casi una década, hasta su separación amistosa en 2018.

El actor Brad pitt mirando a su entonces mujer Jennifer Aniston durante la presentación de "Troya". larazon

Pero fue en 2022 cuando Aniston abrió completamente el corazón. En declaraciones a "Allure", reveló que durante sus treinta y cuarenta años se sometió a procesos de fecundación in vitro, probó terapias naturales y todo tipo de tratamientos. "Habría dado cualquier cosa por que alguien me dijera: ‘Congela tus óvulos, hazte un favor’. Pero no lo piensas. Y cuando el barco zarpó, me sentí en paz. No me arrepiento de nada", confesó entonces.

Hoy, Jennifer habla desde la aceptación y el alivio. "Siento que ya no hay nada más que hacer. Ya no tengo que pensar en eso", reconoce. Su mirada hacia el futuro está limpia, tranquila, e incluso esperanzada. En los últimos meses, medios estadounidenses la vinculan con el llamado gurú del amor, Jim Curtis, un nuevo comienzo que, dicen, la ha devuelto a su versión más luminosa.