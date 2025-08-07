Jennifer Aniston tiene el uniforme del verano neoyorquino: cómodo, chic y con sello atemporal

Jennifer Aniston ha vuelto a demostrar que domina el arte del estilo effortless incluso en los días más calurosos del año. La actriz ha sido vista paseando por Nueva York este agosto con un conjunto en negro que, lejos de ser un vestido, se trata de una combinación de dos piezas: top entallado y bermudas fluidas con volumen. Una fórmula sencilla, estilosa y muy práctica para sobrevivir al calor neoyorquino con elegancia.

El look en cuestión está compuesto por un top sin mangas y cuello redondo, ajustado al cuerpo, que potencia su silueta tonificada sin caer en lo excesivo. Lo ha combinado con unas bermudas amplias y con efecto globo, una prenda original que juega con el volumen para aportar movimiento y sofisticación sin renunciar a la comodidad. El corte de la cintura marca la figura y el largo por debajo de la rodilla alarga ópticamente las piernas.

Así es el estilo neoyorquino según Jennifer

Para completar el conjunto, Jennifer Aniston optó por unas sandalias planas de dedo en color negro, fiel a su estilo práctico pero cool. Añadió un bolso bandolera en tono topo, perfecto para darle un aire relajado al estilismo y mantener las manos libres. Y como accesorios clave, un collar largo dorado y unas gafas de sol ligeramente rosadas que suavizan el look total black sin perder el toque glamuroso.

Jennifer Aniston. Gtres

Su melena suelta con ondas naturales, acompañada de un maquillaje minimal, termina de consolidar ese look natural, urbano y lleno de actitud que la ha convertido en referente de estilo desde los años 90.

Jennifer, reina del ‘menos es más’

Con este conjunto, Aniston reafirma su estilo atemporal: prendas sencillas, colores neutros y una apuesta clara por la funcionalidad sin renunciar al estilo. En un verano donde reinan las transparencias, los metalizados y los estampados arriesgados, Jennifer se desmarca con un look elegante, cómodo y versátil que cualquier mujer puede replicar.

Jennifer Aniston. Gtres

Y lo mejor de todo es que este outfit funciona igual de bien para un paseo urbano como para una comida en terraza o una tarde de recados. Porque cuando hay actitud, el look solo acompaña.