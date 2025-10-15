"Just Moi" la nueva fragancia de Juicy Couture que celebra la autenticidad femenina

Juicy Couture presenta su nueva fragancia femenina: Just Moi, un perfume pensado para mujeres seguras, expresivas y auténticas. Esta fragancia invita a ser audaz, dejar huella y abrazar el espíritu “me, myself and moi”, celebrando la individualidad con cada nota.

Una experiencia sensorial en tres actos

Just Moi es una experiencia sensorial construida en tres niveles olfativos. La salida se abre con un acorde floral luminoso, con Magnolia y Néctar de ciruela que aportan frescura y un toque jugoso. En el corazón, la Flor de Cacao y la Orquídea Vainilla se combinan con el Jazmín Sambac para crear un perfil adictivo, dulce y cremoso. Finalmente, en el fondo, una combinación de Vainilla y Ambrox se mezcla con Nibs de cacao, Almizcle y Sándalo, que deja una estela cálida, sensual y duradera.

Gabriela Chelariu y Alexis Grugeon, perfumistas responsables de esta nueva joya olfativa, describen la fragancia como un equilibrio perfecto entre cremosidad y dulzura sensual. Más que una fragancia, Just Moi es una actitud. Es la esencia de ser tú misma, sin filtros ni reservas. Juicy Couture propone con este lanzamiento una forma atrevida de vivir la feminidad: libre, jugosa y memorable.

Disponible en tamaños de 100 ml, 50 ml y 10 ml, esta nueva propuesta de Juicy Couture ya se encuentra en puntos de venta seleccionados. Una forma atrevida de vivir tu feminidad y hacer del mundo un lugar un poco más Juicy.