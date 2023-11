Lucas, de Andy y Lucas, se queja de la poca empatía de las aseguradoras por su problema de corazón

"El cardiólogo me dijo que tenía que parar", compartió Lucas, integrante del dúo Andy y Lucas, en El Hormiguero hace más de una semana. El grupo está a punto de emprender su última gira por el momento y tomará un receso por razones de salud. Sin embargo, este anuncio está generando complicaciones para el cantante, especialmente con las compañías de seguros.

"Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula", reveló el artista en el programa de Pablo Motos. "Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público". Andy aclaró que esto no significa una separación, sino "un descanso", sin certeza de si regresarán, ya que la salud es la prioridad.

Este anuncio generó revuelo, ya que en cuestión de minutos la noticia se difundió en todos los medios: el famoso dúo, tras 20 años de carrera, 8 álbumes, 3 recopilatorios y 20 discos de Platino, se retiraba de la música. Sin embargo, lo que Lucas no sabía es que esta condición cardíaca tendría repercusiones más allá de la salud, como reveló en TikTok.

"Al decir en El Hormiguero mi tema... Lo de la cardiopatía, que no me voy a morir mañana. Tengo mis pastillitas ahí y no me voy a morir mañana. Es simplemente un paroncito",

aclaró inicialmente. "Me escribe ahora la aseguradora con la que yo había hablado antes de contar eso en la tele y qué falta de empatía. 'Lucas, esperemos que estés bien, pero visto lo que dijiste en El hormiguero, no podemos asegurarte. Si pasa algo, la empresa pierde'. Tal cual me lo han escrito tres empresas".

Lucas compartió que la única empresa que no ha presentado inconvenientes es aquella en la que su hermano trabaja como comercial de seguros, a quien elogió por "ponerse en el lugar del ser humano".