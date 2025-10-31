El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visita la sede de FOSSA Systems

El Ministro de Economía. Carlos Cuerpo, ha visitado la sede de FOSSA Systems para conocer de primera mano la labor del equipo capitaneado por Julián Fernández y Vicente González, y que ha convertido a la empresa aeroespacial en una de las más importantes de Europa.

Los fundadores de FOSSA, acompañados por Patricia Pérez del Villar, directora financiera de la compañía, recorrieron la sede ubicada en la madrileña calle Gran Vía, mostrándole su trabajo y sus proyectos.

Al terminar la visita, Carlos Cuerpo ha firmado uno de los satélites que en los próximos meses formarán parte de la constelación que FOSSA está desplegando en órbita baja. “De Madrid al cielo”, ha escrito el ministro.

“Estamos hoy visitando una empresa que es un ejemplo más de una actividad empresarial innovadora, pujante, con talento joven, en un sector estratégico para nosotros como es el aeroespacial. Así que, desde nuestra perspectiva, queremos ayudar en todo lo que podamos para que sigan creciendo, y lo hagan aquí, desde España. Y de Madrid, al cielo”, aseguró al final de la visita.

Por su parte, Julián Fernández. CEO de FOSSA, señaló que “la visita del ministro refuerza el compromiso del Gobierno de España con las nuevas tecnologías espaciales de FOSSA, que están haciendo frente a los retos de conectividad, soberanía e independencia estratégica”.