La Policía Nacional incendia las redes sociales tras publicar "el reto del día" en medio de la tensión

La Policía Nacional ha generado polémica al compartir un "reto del día" a través de las redes sociales, consistente en un trabalenguas, en medio de la tensión provocada por las protestas tras el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Este acuerdo, facilitado por el pacto sobre la ley de amnistía entre el PSOE y Junts, ha despertado críticas en el contexto actual, y muchos usuarios consideran inapropiada la elección de la Policía Nacional de publicar este tipo de contenido.

En la publicación, la Policía Nacional presenta un enigma lingüístico sobre dos agentes diligentes que vigilan una multitud, un indigente que avisa de un accidente negligente y un gerente intransigente que resulta ser insurgente. Las críticas en la sección de comentarios no se hicieron esperar, con usuarios expresando su descontento: "Para lo que habéis quedado... Acertijos, trabalenguas y chistes", comenta un internauta. Otro agrega: "Con la situación actual que tenemos, ustedes haciendo trabalenguas; de donde no hay, no se puede sacar".

Es importante señalar que la calle Ferraz en Madrid, donde se ubica la sede del PSOE, ha sido escenario de diez días consecutivos de protestas, extendiéndose también a otras ciudades de España durante el pasado fin de semana, con miles de personas manifestándose en contra de un pacto que consideran inconstitucional.