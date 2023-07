De “su primer Luisvi” a “su primer Tesly”: La madre rica y viral de TikTok ataca de nuevo regalando un coche a su hija

Hace dos años el vídeo de una influencer llamada Nuria Pajares se hizo viral por el regalo que le hizo a su hija Mery tras acabar la Selectividad: “Su primer Luisvi”. Efectivamente, se trataba de un lujoso bolso de una conocida marca que como comenta la protagonista “le hacía mucha ilu”.

“Los exámenes de la ‘sele’ le han ido super bien, estoy super orgullosa de mi niña, más contenta, feliz y orgullosa como madre no puedo estar”, añade explicando el motivo de obsequio. Al ver el presente, la joven se emociona y rompe a llorar.

Dicho vídeo se viraliza y desata una oleada de reacciones. Críticas, memes, bromas... “Su primer Luisvi” se convierte en una de las frases del momento en todas las redes sociales. La propia madre tuvo que defenderse de las criticas como pudo y días después confirmo desde su propia cuenta que Mery, su hija, decidió sortear el bolso entre los millones de seguidores que tiene su madre en TikTok: “Es que encima es honrada”.

Ahora, la tiktoker lo ha vuelto hacer de nuevo. Esta vez ha dado una sorpresa a su hija en forma de coche para “que pueda disfrutarlo todo el verano”.

“Se le va a hacer realidad sus sueños que es que le voy a entregar ahora mismo la llave del Tesla para que lo lleve todo el resto que queda de verano así que vamos a ver su reacción porque va a flipar”, empieza explicando en el vídeo.

Aunque esta vez Mery no se ha echado a llorar, el vídeo no ha tardado en hacerse viral de nuevo con más de 1.3 millones de reproducciones en apenas unas horas y, por supuesto, con todo tipo de comentarios al respecto: “Su primer tesly”, “Y yo con 6€ en la cuenta” o “Dile a Mery que si me deja ser su hermana porfa”, han sido algunas de las reacciones.