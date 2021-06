La madre criticada por regalar un “Luisvi” a su hija se defiende: “Es un bolso, no una mansión”

Un vídeo de Nuria Pajares publicado en su cuenta de TikTok se viralizó días atrás en el cual regalaba “su primer Luisvi”, es decir un bolso de la marca Louis Vuitton, a su hija María por haber acabado la Selectividad. La madre recibió numerosas críticas por haberle hecho este lujoso regalo, mientras que la hija también fue muy criticada por su reacción (se echó a llorar emocionada) al conocer cuál el regalo de su madre.

El vídeo de la influencer, quien tiene casi 2 millones de seguidores en TikTok, acumula hasta el momento 1,7 millones de visualizaciones y tuvo muchísima repercusión: algunos de los usuarios, en vez de criticar a las protagonistas del vídeo, bromearon con las imágenes e hicieron innumerables memes.

Tras esto, la madre ha salido al paso de las críticas y ha defendido su decisión de regalarle este bolso a su hija: ”Vengo de una familia normal, mis padres eran currantes, mi madre era peluquera, mi padre era fotógrafo. Cuando cumplí 18 años, mis padres me llevaron a un concesionario y me compraron un coche nuevo a estrenar. No había redes sociales, solo se lo publicaron a la familia. ¿Por qué me lo compraron? ‘Porque es buena chica, se lo merece y punto’”, dice en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

“Después de ver a mi hija María un año encerrada en su habitación, en el confinamiento, haciendo un bachillerato, sacar buenas notas, una Selectividad... Una niña que casi tuvo depresión por culpa del covid”, añade.

“Y que su madre haya querido llegar el último día que hiciera el examen y darle un noticia de comprarle un bolso, que vale igual que un móvil. Le apasiona esa marca y yo quise regalarle un bolso que vale 1.100 euros. ¿Qué hacemos? Podéis criticar y opinar pero creo que se nos está yendo un poco la pinza, se nos está yendo de las manos. Es un bolso, no es una mansión, no es un Lamborghini”, concluye.

La madre anunció días atrás que su hija, tras la polémica surgida, decidió sortear el bolso entre los millones de seguidores que tiene su madre en TikTok: “Digo ‘ole tú, ole mi niña’, es que encima es honrada”, afirmó.