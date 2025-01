¿Por qué tiembla tu perro? Un veterinario aclara la duda

Los perros tienen una forma muy particular de comunicarse con el mundo que los rodea. Desde mover la cola con entusiasmo hasta emitir sonidos graciosos mientras duermen, cada comportamiento tiene un significado. Pero cuando los vemos temblar, es inevitable preguntarnos: ¿qué les está pasando?

Una reacción normal o una señal de algo más

Según Nick Horniman, cirujano veterinario y fundador de MyPetsVet, los temblores en los perros pueden deberse a diversas razones, y entender el contexto es fundamental para evaluar si representan un motivo de preocupación.

En la mayoría de los casos, estos movimientos no implican riesgos y pueden atribuirse a razones más comunes como la excitación, la exposición al frío o el hecho de estar mojados tras un baño. No obstante, también pueden ser un síntoma de problemas más serios en ciertas situaciones que no conviene ignorar.

Lo que no debes ignorar

El miedo y la ansiedad son causas comunes de temblores en los perros, según el American Kennel Club (AKC). Eventos como fuegos artificiales, tormentas eléctricas o incluso visitas al veterinario pueden desencadenar esta respuesta.

“Los perros suelen temblar cuando se sienten ansiosos o estresados. Es importante crear un ambiente tranquilo y reconfortante para ellos”, aconseja Horniman. Además, herramientas como difusores de feromonas pueden ayudar a reducir su ansiedad.

¡Hace frío!

No todas las razas están preparadas para enfrentar temperaturas bajas. “El temblor también puede ser una señal de que tu perro tiene frío, especialmente en el caso de razas de pelo corto como los galgos”, asegura Horniman. Un abrigo cómodo o una manta pueden marcar la diferencia en estos casos.

Las bajas temperaturas no son fáciles de tolerar para todos los perros, especialmente aquellos de razas de pelo corto, como los galgos, que son más sensibles al frío. Según Horniman, si notas que tu perro tiembla, podría ser una señal de que necesita protección extra. Proveerle un abrigo cómodo o una manta puede ayudar a mantener su bienestar en los días más fríos.

Problemas de salud: lo que debes vigilar

Aunque no siempre, los temblores también pueden estar relacionados con problemas médicos. Afecciones como la artritis, lesiones o ciertas enfermedades subyacentes pueden causar malestar y provocar que tu perro tiemble.

Horniman enfatiza que, si los temblores persisten, se acompañan de síntomas como letargo o vómitos, o no presentan un desencadenante evidente, es fundamental acudir al veterinario sin demora. Un diagnóstico temprano resulta clave para asegurar que la mascota reciba el tratamiento adecuado.

Diferencias entre temblar dormido y las convulsiones

Es normal que los perros sueñen, lo que puede incluir que mientras duerman sufran espasmos o movimientos leves mientras duermen. Según la veterinaria Liza Cahn, los sueños suelen provocar movimientos rítmicos de las extremidades y sonidos como gemidos.

Según nos explica Cahn, las convulsiones son episodios más graves que suelen ocurrir cuando el perro está despierto. Los síntomas incluyen rigidez corporal, dificultad para respirar, pérdida de conciencia y espuma en la boca. Por ende, si notas alguno de estos signos, busca atención veterinaria inmediatamente.

Conocer a tu perro es la clave

El temblor en los perros no siempre debe alarmarnos, pero es una oportunidad para entender mejor a nuestras mascotas. Aprende a interpretar su lenguaje corporal, dales el cuidado que necesitan y nunca ignores las señales de algo fuera de lo común. Si tienes dudas, un veterinario siempre será el mejor aliado para garantizar la salud y felicidad de tu amigo de cuatro patas.