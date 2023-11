Renfe amplía su negocio internacional y comenzará a operar en Eslovaquia desde el 10 de diciembre

Renfe avanza en su estrategia de internacionalización, uno de los pilares de su plan estratégico para diversificar ingresos en un futuro y contrarrestar así la pérdida de facturación por la liberalización de los servicios de alta velocidad en España. La operadora pública española comenzará el próximo 10 de diciembre a operar en Eslovaquia. Concretamente, Leo Express, compañía privada checa participada al 50% por Renfe, empezará a circular con 21 trenes de Alstom en una línea de 95 kilómetros que discurre a lo largo del río Danubio y que une la capital, Bratislava, y Komárno, en la frontera con Hungría.

Leo Express tomará así el relevo de ZSSK, el operador público de Eslovaquia, y de ÖBB, su homólogo austríaco, que han llevado a cabo las operaciones de esta línea hasta ahora, según ha informado el operador checo a Ep, anunciando que pondrá a la venta los billetes próximamente a partir de los 5,25 euros.

Eslovaquia se convertirá así en el tercer mercado en el que opera la compañía que preside Raül Blanco tras Arabia Saudí, donde gestiona la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca; y Francia, donde opera desde el pasado verano dos líneas hasta Lyon y Marsella que parten de Barcelona y Madrid, respectivamente.

En el caso del país centroeuropeo, se trata de una avanzadilla hacia los que se presuponen los dos principales objetivos de la compañía española: Alemania y Francia. Renfe acordó la compra del 50% de Leo Express en agosto de 2021, un movimiento que no sólo le daba acceso a su mercado de origen sino también al germano, uno de los más grandes de Europa y para el que la compañía checa tiene licencias. Esta cuestión no es menor. A Renfe le ha llevado muchos años lograr operar en Francia. Y todavía, después de más de un lustro pugnando por ello, no dispone de las licencias para hacerlo en a línea de alta velocidad entre París y Lyon, la más rentable y gran objetivo de la compañía, que prevé para junio de 2024.

El pasado mes de octubre, y en busca de optimizar al máximo esta participación en la compañía checa, Renfe firmó con Leo Express un acuerdo para avanzar en la estrategia de expansión conjunta de ambas compañías en Europa Central tanto en servicios comerciales como en licitaciones de servicio público, con el objetivo de dar un salto en su actividad en el corto plazo y crecer hasta un 80%.