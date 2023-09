Le retiran a Jordi Évole un premio periodístico por "blanquear" al asesino etarra Josu Ternera

A Jordi Évole le habían concedido el premio periodístico 'Artur Duperier', que concede anualmente el Ayuntamiento de Pedro Bernardo (Ávila), con motivo de polémico recién estrenado documental sobre el terrorista de ETA Josu Ternera.

Tras el estreno de No me llame Ternera en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, este martes el alcalde de la localidad, David Segovia, ha anunciado que el pleno municipal ha resuelto — por 3 votos a favor, uno en contra y una abstención— retirar el galardón al periodista al entender que "hay líneas rojas que no se pueden traspasar".

El propio regidor de esta localidad de 840 vecinos, perteneciente al Partido Nuestra Tierra, fue el que propuso retirarle el premio que antes le habían concedido al ser consciente de que contribuía a "blanquear" a este "asesino". Según explicó, las sucesivas entrevistas concedidas por Évole en las que calificaba a Ternera como un "fanático terrorista" han tenido que ver en la decisión.

La reacción del comunicador no ha tardado en llegar con una reflexión en torno a la llamada cultura de la cancelación de la que con este suceso se considera una de sus últimas víctimas. El largometraje documental se estrena el próximo 15 de diciembre de Netflix.

"Te quitan un premio que no te han llegado a dar por un docu que no han llegado a ver. Todo bien", escribió en un tweet tras ser conocedor de la decisión del consistorio abulense.

"La cultura de la cancelación está alcanzando unas cuotas de absurdo muy locas. Viva el esperpento. Y, por supuesto, viva Pedro Bernardo", acabó por señalar.