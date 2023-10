U2 le dedica una canción a las víctimas del atentado en el festival de Israel

El escenario de Las Vegas fue testigo de un emotivo acto protagonizado por el carismático cantante irlandés Bono, quien lidera la icónica banda U2. En esta noche especial, Bono dedicó una versión conmovedora del tema Pride (In The Name Of Love) a los jóvenes que lamentablemente perdieron sus vidas en un festival musical en el sur de Israel, víctimas de la violencia perpetrada por Hamás.

El gesto comenzó con un tono pacifista esperado por el público, donde Bono compartió sus reflexiones sobre la situación en Israel y Gaza, reconociendo que cantar una canción sobre la no violencia podría parecer paradójico dadas las circunstancias. Sin embargo, el mensaje principal de Bono siempre ha sido el de promover la paz y la no violencia, una creencia que nunca ha abandonado a lo largo de su carrera.

En un momento de profunda emoción, Bono cambió el rumbo de su discurso y, con la voz quebrada, dejó claro que, aunque sus canciones abogan por la paz, también albergan un anhelo de justicia y de poner fin a la violencia. El cantante instó al público a unirse a ellos en este sentimiento, a cantar en honor a "esos hermosos jóvenes que asistieron al festival de música en el sur de Israel".

La triste noticia que se conoció ese domingo fue que al menos 260 jóvenes perdieron la vida a manos de infiltrados de Hamas, y muchos otros fueron secuestrados, incluyendo casos que ocuparon titulares, como la tatuadora alemana Shani Louk y la estudiante israelí Noa Argamani.

Conmovido hasta las lágrimas, Bono expresó que esos jóvenes que participaron en el festival musical "son nuestro tipo de personas". El músico afirmó que esa noche en Las Vegas, estaban cantando por ellos, por "nuestra gente, personas que aman la música, la diversión, la exploración, personas con corazón".

El cantante concluyó su emotivo tributo diciendo: "Canto por nuestras hermanas y hermanos", antes de dar paso a una versión modificada de "Pride", donde cambió el "4 de abril" por el "7 de octubre", en referencia al día de la invasión de Hamas en lugar de la fecha del asesinato de Martin Luther King. La letra adaptada decía: "El sol se alza en el cielo del desierto / Estrellas de David: tomaron sus vidas / Pero no pudieron arrebatar su orgullo".