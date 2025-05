Según la ciencia, este es el fruto seco con más beneficios para la memoria y los huesos

En los últimos años, numerosos estudios científicos han confirmado lo que muchas dietas tradicionales ya intuían: los frutos secos son aliados fundamentales para la salud. Entre ellos, las nueces destacan como uno de los más completos, por su sabor, versatilidad y su impresionante perfil nutricional. Ricas en ácidos grasos omega-3, antioxidantes, minerales y vitaminas, las nueces se han vinculado directamente con una mejor función cognitiva y una mayor protección del sistema óseo.

Un estudio publicado en Clinical Nutrition reveló que tanto la dieta mediterránea como la dieta de enfoques dietéticos para detener la hipertensión (DASHI), se asocian con un menor riesgo de demencia y una ralentización del deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

¿Por qué tengo que comer nueces? larazon

¿Por qué las nueces son buenas para la memoria?

Precisamente, las nueces - comunes a ambas dietas- son una excelente fuente de energía vegetal y también uno de los alimentos con mayor impacto positivo en la salud del cerebro. Son el único fruto seco con cantidades significativas de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal que ha sido relacionado con una mejor función cognitiva y menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Nutrientes clave para el cerebro

Omega-3: ayuda a proteger las neuronas y favorece la plasticidad cerebral.

ayuda a proteger las neuronas y favorece la plasticidad cerebral. Polifenoles: compuestos antioxidantes que combaten la inflamación.

compuestos antioxidantes que combaten la inflamación. Vitamina E y B6: esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso.

Una investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition evaluó los efectos del consumo de nueces durante dos años en adultos mayores. Aunque no se observaron mejoras significativas en la función cognitiva general, se sugirió que las nueces podrían ayudar a retrasar el deterioro cognitivo en subgrupos de riesgo, como fumadores o personas con puntuaciones cognitivas más bajas al inicio del estudio.

El fruto seco con más beneficios para la memoria y los huesos, según la ciencia Unsplash

Las nueces también fortalecen tus huesos

Aunque suelen relacionarse principalmente con la salud cardiovascular o cerebral, las nueces también aportan nutrientes fundamentales para el mantenimiento del sistema óseo. Contienen magnesio, fósforo, calcio y zinc, todos necesarios para mantener la densidad mineral ósea y prevenir la debilidad estructural con el envejecimiento.

Magnesio: favorece la absorción de calcio en los huesos.

favorece la absorción de calcio en los huesos. Fósforo: esencial en la formación del tejido óseo.

esencial en la formación del tejido óseo. Zinc: ayuda a mantener los huesos fuertes y resistentes.

¿Cuántas nueces deberíamos comer al día?

La recomendación general es de un puñado diario (entre 20 y 30 gramos), que puede consumirse solo, mezclado con yogur, añadido a ensaladas o como parte de un desayuno equilibrado. Lo importante es elegir nueces naturales o ligeramente tostadas, sin sal ni azúcares añadidos.

Elegir nueces como snack habitual es una decisión inteligente desde el punto de vista nutricional. Gracias a su combinación única de grasas saludables, antioxidantes y minerales, este fruto seco puede ayudarte a mantener una mente ágil y unos huesos fuertes a lo largo del tiempo.