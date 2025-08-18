Trattoria L’Impronta, 14 años de alta gastronomía italiana en Marbella

Trattoria L’Impronta se ha consolidado como uno de los referentes de la alta cocina italiana en la Costa del Sol, gracias a la visión de Paolo Ghirelli, reconocido impulsor de la gastronomía y las celebraciones en la jet set marbellí.

Junto a Paolo, el chef Francisco J. Vacas ha sido pieza clave en el éxito del restaurante. Tras trabajar codo con codo en La Meridiana, considerado uno de los mejores restaurantes de la zona, Vacas tomó las riendas de Trattoria L’Impronta en 2012, aportando su experiencia y dedicación para mantener la excelencia en cada plato.

El restaurante destaca por su meticulosa atención a la calidad y el proceso de cocinado, cuidando cada detalle desde la selección de los ingredientes hasta el servicio en sala, que brinda una experiencia exquisita y memorable a todos sus clientes.

Una de las señas de identidad de Trattoria L’Impronta es su pasta fresca elaborada artesanalmente y el uso constante de productos de temporada, lo que garantiza sabores auténticos y frescura en cada receta. Esta combinación hace que el local sea el lugar ideal para quienes buscan degustar la auténtica alta cocina italiana en Marbella.

Con 14 años de historia, Trattoria L’Impronta continúa deleitando a residentes y visitantes, dejando una impronta imborrable en el paladar y en el corazón de todos los que lo visitan.