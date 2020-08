Banderas quiere unos Goya «muy cortos, sobrios»: «No quiero un programa de humor»

El actor Antonio Banderas informó de algunos detalles de la gala de la 35 edición de los Premios Goya, que se entregarán el 27 de febrero en su Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Al respecto, dijo que los quiere «hacer muy cortos. Quiero apretarlos mucho porque creo que se puede apretar», además de que quiere «hacerlos con cierta solemnidad, sobrios». «El humor no hay que desecharlo pero no quiero hacer un programa de humor, no me da la gana. Creo que nuestra profesión tiene otros aspectos que hay que resaltar», explicó.

El promotor, impulsor y fundador del Teatro del Soho CaixaBank señaló, además, que estos Goya serán «especiales» por todo lo que está pasando por el coronavirus. Asimismo, Banderas señaló que habrá que ver cómo se llega a finales de febrero: «Tenemos un plan A, B y C, pero en cualquiera de los casos se van a celebrar desde aquí, desde el Teatro del Soho, es posible que se haga alguna conexión con alguna ciudad en un momento determinado pero se van a llevar a cabo aquí». En este sentido, el actor malagueño precisó que «a lo mejor la palabra celebrar ya no sirve, pero sí llevar a cabo». Sobre cómo será la gala, explicó que la ideas es «buscar fórmulas» para «agolpar una serie de premios, que se den de una forma más directa, más rápida». A su juicio, «necesimos el compromiso de los nominados, de los premiados, para entender la narrativa que queremos establecer, para hacer que los premios sean flexibles y vayan con una cierta velocidad a la hora de entregarlos». De igual modo, explicó que le interesa «dar prioridad a música en directo, no quiero nada enlatado. Todo será música de verdad, que se va a interpretar, desde aquí o a donde vayamos». «Quiero hacerlo muy vivo, muy directo, y probablemente distinto a lo que hemos visto hasta ahora», dijo.

El también productor malagueño presentó un Teatro del Soho «seguro» y anunció que prepara un nuevo musical

«El Teatro del Soho ha estado vivo durante todo este tiempo», señaló Banderas, quien analizó «el incierto» momento que se vive por la pandemia y que obligó al cierre a los pocos meses de su inauguración, pero, pese a lo cual, han seguido trabajando para ofrecer nuevos proyectos. «Mantener la actividad es ahora el caballo de batalla de todos los que nos dedicamos a esto», dijo. Entre los objetivos está continuar con «A Chorus Line» en Madrid y después ir a Nueva York y Londres, al tiempo que prepara otro musical «de gran envergadura» y con la misma compañía que «A Chorus Line». Preguntado por la nominación a los Max, también en Málaga, expuso que cree «muy poquito en los premios», admitiendo que ser nominado o premiado «como a todo el mundo le gusta».