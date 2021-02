IU y Podemos irán a los tribunales, si persiste la múltiple «usurpación» de Adelante

Se plantaron semillas, pero no germinaron del todo. Podemos e IU mantienen que la marca Adelante Andalucía no puede ser utilizada sin ellos y recurrirán a la vía judicial si Anticapitalistas, formación liderada ahora por Teresa Rodríguez en la región, no cesa en lo que creen una «usurpación» que se da en varios ámbitos: el partido instrumental, las redes sociales, el correo electrónico o incluso en el domicilio legal. Las formaciones que encabezan Toni Valero (IU) y Martina Velarde (Podemos) no han iniciado de momento ningún procedimiento judicial en ese sentido, pero no descartan emprenderlo por separado o de forma conjunta, según estimen conveniente los servicios jurídicos, si llega el caso.

Avisan de que harán todo lo que esté en su mano para que «impere la ética y el sentido común», al considerarse «víctimas» de los movimientos de Anticapitalistas. Hace un año que Valero advirtió de que Adelante «o era de todos o no era de nadie» y hoy la actual portavoz del grupo, Inmaculada Nieto (IU), ha incidido en esa idea y ha confirmado que su formación y Podemos han sembrado de nuevo, esta vez para que nazca la coalición política Unidas Podemos por Andalucía que lanzarán el próximo 28F.

Del otro lado, el dirigente de Anticapitalistas y diputado autonómico no adscrito, José Ignacio García, ha afirmado que esa entidad será la «delegación del Gobierno de Pablo Iglesias» en la comunidad. A su juicio, el movimiento novedoso deja claro que Podemos e IU son Unidas Podemos y que Anticapitalistas, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, personas independientes y once parlamentarios afines a Rodríguez, la mayoría ahora en el bloque de no adscritos, son Adelante Andalucía.