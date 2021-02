La ex directora de Formación de la Junta: “Convivo con mi marido y con mis hijos, con la Faffe no lo he hecho nunca”

Al parecer, no siempre hay sirenas de niebla que avisan del peligro. Hoy ha comparecido ante los miembros de la comisión de investigación parlamentaria que analiza la gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) la ex directora general andaluza de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo María Teresa Florido, quien, a diferencia de citados anteriores, ha respondido a las cuestiones armadas por los parlamentarios para dejar afirmaciones como que “siempre ha sido muy chocante trabajar con los interventores porque son muy minuciosos en su trabajo” y, sobre todo, para desvincularse del antiguo ente de la Junta, ahora bajo la lupa.

Ha arrancado con una exposición inicial en la que ha repasado los más de 40 años que componen su vida profesional, que incluye una etapa de sólo “once meses” vinculada al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y se ha evidenciado que aún supura por la herida que le produjo ser detenida por ella en marzo de 2015, junto a otros “compañeros”, en el marco del supuesto fraude en cursos de formación. Constituyó, según ha admitido, la fase “más negra e inexplicable” de su vida. Ha desvelado algunos detalles de su arresto, de su traslado a unos calabozos con “barrotes y letrinas”, y ha afirmado que se les sometió a “procedimientos” que se emplean con “traficantes de droga y yihadistas”.

Más allá de ese relato, Florido ha insistido en que no tuvo “nada que ver con Faffe”. “No sé ni cómo se llamaba el director -Fernando Villén- y, que tenga conciencia, jamás he hablado con ningún cargo” de la ex fundación, ha sostenido. Incluso le ha lanzado en concreto al diputado del PP-A Erik Domínguez. “Convivo con mi marido y con mis hijos, con la Faffe no he convivido nunca, de verdad que no, ni sé nada de la Faffe”.

Buena parte de las cuestiones que le han planteado han girado en torno a su cuñado, el ex titular de Hacienda del Gobierno autonómico y empresario Ángel Ojeda, quien recibió más de 50 millones en subvenciones públicas y acabó también detenido y en los juzgados. La ex directora general ha mantenido que al llegar a su puesto, un jefe de servicio le informó de que el ex consejero había solicitado ayudas “e inmediatamente” se “abstuvo”, ha dicho, de forma que “las competencias pasaron a un superior jerárquico. Hay un decreto y una orden”, ha lanzado. “No tengo nada que ver con las subvenciones que se le concedieron o dejaron de conceder y en cuanto a la amistad -ha cosido-, hace dos años que no lo veo. Anteriormente, si es verdad que cuando vivían mis suegros nos reuníamos en Navidades, en los bautizos, comuniones... pero es que ahora los niños están en edades que ni se bautizan ni se están casando”, ha resumido.

Florido ha negado que su cuñado le haya “hablado” alguna vez de “sus negocios” ni de “qué estaba haciendo ni de qué no”, para garantizar que “no tenía ni la menor idea”. Domínguez le ha plateado si era verdad que existió un intercambio de correos electrónicos en los que ella “le insinuaba” a Ojeda una “supuesta baremación para ayudar a puntuar más alto a las empresas que decían” y ha recalcado que no lo era. Ha reconocido que, “efectivamente, hubo un correo” del ex titular de Hacienda, pero ha puntualizado que “no hubo nunca contestación”. Ha expuesto en la comisión que tanto el fiscal como la instructora de la causa en la que se la implicó así lo reconocieron y, de hecho, ha “dejado de estar imputada” y su “pieza se ha archivado”. “No le contesté nunca, jamás. Si él escribió, pues vale, escribió, y yo qué sé”, ha martilleado, para dejar claro que “no hubo correspondencia”, sino un “correo de un señor a su cuñada, pero esa cuñada” no le remitió nada de vuelta.

A la pregunta de si le pidió que colocara “a algún familiar” ha recurrido de nuevo a la falta de “feedback” y, sin que nadie se refiriera a alguien en concreto, ella misma ha aludido a su hermana para asegurar que “estaba en el paro y sigue en el paro”.

Ha defendido su tiempo en el SAE, indicando que no le “quedaba tiempo ni para respirar” y se le caían “los ojos” mirando expedientes hasta “en casa”, pero dice no saber ni cuántos trabajadores procedían de la ex fundación ni cuántos expedientes tramitaron ni, en definitiva, cómo se desmanteló el ente. Ha trasladado a sus señoría, que cuando vio irregularidades, se estudiaba el expediente en cuestión, si se trataba de “un problema administrativo”, o se mandaba a la Fiscalía, cuando se sospechaba que pudiera “ser un delito”.

Florido ha aguantado el “chaparrón”, según sus propias palabras, e incluso ha deslizado a los diputados que deberían impulsar una proposición no de ley (PNL) para tramitar una “disculpa” a quienes, tras ser investigados, la Justicia ha dictaminado que no había “causa legal” contra ellos.